  • 22°C
香港時間 : 20211211日 (六) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長者優惠】九巴加碼再推出長者優惠 9天指定日子免費乘坐過海巴士及R綫

理財智慧 17:12 2021/12/11

分享：

九巴近日公布，再次推出長者免費乘車優惠，在12月所有周末周日，連同聖誕假期一共9天，為長者提供81條九巴過海線1及所有R旅遊線的免費乘車優惠；長者需先使用長者八達通乘客先上車拍卡，10個工作天後以八達通乘巴士、消費或增值，車費回贈即自動存入八達通。

【無煙世代】於2027年執行 紐西蘭明年立法禁止2008年後出生人士終身不得買煙：【下一頁

持有長者八達通的乘客，於12月4、5、11、12、18、19、25、26及27日，以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭由九巴營運的過海巴士線及所有R旅遊線。長者須以長者八達通卡或產品繳付車費，10個工作天後，透過下列途徑拍卡，便可享$2車資回贈。

【合約工略】地政總署請合約地政主任 月薪2.2萬元 需到工地視察：【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

經濟 九巴 香港 八達通

上一篇文章

【澳洲疫情】12月底接受預約 澳洲正式批准5至11歲兒童接種輝瑞疫苗

下一篇文章

【至叻板塊】穩增長措施陸續落地 政策受惠股大執位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【有盈退休】曾智華：應否買港交所
【有盈退休】曾智華：應否買港交所
【有相睇】太古城殘裝單位難吸客　業主減價40萬沽　成交價平銀行估價逾一成
【有相睇】太古城殘裝單位難吸客　業主減價40萬沽　成交價平銀行估價逾一成
【2022年部署】光大新鴻基建議留意四大投資主題 予恒指明年目標27500點 另推薦7大港股
【2022年部署】光大新鴻基建議留意四大投資主題 予恒指明年目標27500點 另推薦7大港股
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【理財熱話】 澳洲10歲女靠賣玩具 月賺160萬元 有望5年後退休
【理財熱話】 澳洲10歲女靠賣玩具 月賺160萬元 有望5年後退休
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款