【長者優惠】九巴加碼再推出長者優惠 9天指定日子免費乘坐過海巴士及R綫

九巴近日公布，再次推出長者免費乘車優惠，在12月所有周末周日，連同聖誕假期一共9天，為長者提供81條九巴過海線1及所有R旅遊線的免費乘車優惠；長者需先使用長者八達通乘客先上車拍卡，10個工作天後以八達通乘巴士、消費或增值，車費回贈即自動存入八達通。

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持有長者八達通的乘客，於12月4、5、11、12、18、19、25、26及27日，以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭由九巴營運的過海巴士線及所有R旅遊線。長者須以長者八達通卡或產品繳付車費，10個工作天後，透過下列途徑拍卡，便可享$2車資回贈。

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責任編輯：潘曉豐