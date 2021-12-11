【清酒新世界@iM網欄】難以培植的幻之酒米 松本酒造．四

上個星期介紹了松本酒造 — 澤屋的「守破離」系列的雄町，不知道有沒有人喜歡呢？今天要介紹的清酒是「澤屋まつもと 守破離 愛山」，愛山的爸爸媽媽可是大有來頭，媽媽是「山田錦」和「雄町」交配而成的「山雄67」，而爸爸是「愛知縣三河錦4號」和「船木雄町」的愛情結晶品「愛船117」！

首先，我介紹一下在日本被稱為「幻之酒米」的愛山，這是一款比山田錦更難培植的酒米，所以產量十分少，原因是穀物體型相對地比山田錦更大，因此體重也會更重，有點像爸爸雄町一樣，這導致人們後來發現愛山的心白同樣也比山田錦為大，可說是山田錦2.0版本！所以無論在味道、口感及香氣方面都較芬香醇口，可以形容是山田錦的濃縮版相信會比較親切！

由於愛山產量少，可想言澤屋まつもと 守破離 愛山是「守破離」系列中最為稀有的清酒之一。這款清酒的標籤較為簡潔，亦相當易明，顯得要追上現代的時裝潮流的感覺。

松本酒造一直採用的山田錦都來自兵庫縣東城的，所以愛山米也同樣是採用了東城特A區生產的。至於守破離 愛山受歡迎的原因不單是因為酒米優秀，還有就是酒造會把這款清酒熟成一年後才推出，所以清酒在香氣方面會更為突出，味道會比較濃厚，不過這也跟酒造採用的硬水有關係，令清酒在口感方面會比較清爽順口，還會帶點微碳酸。由於在冰溫下熟成一年的關係，在飲用的時候能感受到到濃烈的米飯香，但又不會覆蓋了陣陣的白桃和香蕉香氣，顯然花香和旨味的層面上能夠得到平衡，而且更有層次感！



松本酒造式会社

地址：京都市伏見区横大路三栖大黒町七

電話：075-611-1238

官網：https://matsumotoshuzo.com/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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