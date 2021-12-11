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【Omicron變種】美大部分患者屬輕症 已打完疫苗

環球社會熱點 11:19 2021/12/11

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美國多州發現Omicron變種病毒，至今錄得超過40宗Omicron變種個案。美國疾控中心（CDC）公布最新數據，指美國大部分Omicron變種患者屬於輕症，並已經完成接種新冠疫苗。

【Omicron變種】南非確診1周激增2.55倍 症狀較輕 【下一頁】

CDC周五（10日）發布數據，指美國錄得的43宗Omicron變種個案中，有25名Omicron變種患者為18歲至39歲群體。有14人曾出國外遊，有6人過往曾感染新冠肺炎。

有34名、即近8成患者已經完成接種新冠疫苗。有14人更已接種加強劑，但其中5人在接種加強劑後的14日内感染Omicron變種。

大部分患者只是出現咳嗽、流鼻水、疲勞等輕微症狀，只有1名患者需住院兩日。也有少部分患者出現噁心、嘔吐、呼吸困難、腹瀉、喪失味覺或嗅覺等症狀。

新加坡現首宗本土Omicron變種感染 機場女員工確診 【下一頁】

CDC指雖然最初報告的大部分Omicron變種患者僅錄得輕微症狀，預計已接種疫苗或曾感染新冠肺炎者，感染Omicron變種的症狀會更輕微。

但CDC同時警告Omicron變種高度傳播，也會導致大量個案湧現並使醫療系統不勝負荷。

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責任編輯：鄭錦玲

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