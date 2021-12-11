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聯儲局評估Archego爆倉案 　要求銀行必須加強風險管控

股市 00:31 2021/12/11

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聯儲局評估Archego爆倉案 ，要求銀行必須加強風險管控。（法新社資料圖片）

美國聯儲局正評估Archego Capital Management爆倉造成的銀行業損失，告知銀行在與投資基金的交易中必須留足保證金，並負責瞭解他們的頭寸。

聯儲局周五向所有銀行發函稱，仍在評估特定公司的薄弱環節，並可能採取進一步行動。聯儲局還警告稱，銀行必須與他們打交道的投資基金，保持充分溝通渠道，並隨時掌握自己承擔的風險。

「公司應該獲得有關規模、槓桿、最大或最集中頭寸以及主經紀商數量的關鍵信息，並有足夠多細節或足夠高頻率來確定基金的償債能力。」聯儲局在信函中表示。

瑞信、摩根士丹利和野村控股等公司在Archego案中損失超過100億美元，促使聯儲局發起評估。

聯儲局稱，當「公司從基金接受的信息不完整和未經驗證，特別是有關該基金的策略、集中度和與其他市場參與者的關係」時，聯儲局會感到關切。「如果一家基金客戶有集中持倉和虧損歷史，這些擔憂就會加劇。更籠統地說，這些做法代表盡職調查不足，可能不符合銀行業安全穩健的做法。」

相關新聞：【Archegos斬倉】高盛、大摩全身而退引訴訟　唯品會股東控訴內幕交易

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責任編輯：李勝君

美股 基金 銀行 美國 美國聯儲局

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