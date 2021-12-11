【阿里巴巴9988】阿里牽頭財團 落選紫光集團重組

內地科網巨頭阿里巴巴(09988)牽頭財團在參與重組內地芯片企業紫光集團的爭奪戰中落敗。紫光集團旗下紫光國芯微電子（深：002049）公布，紫光集團決定邀請北京智路資產管理及北京建廣資產所牽頭，為數7間企業的合資財團參與重組。阿里周五收報121.2元，挫1.8%。

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較早前，引述知情人士透露，由阿里巴巴牽頭的財團接管陷入困境的紫光集團的行動於最後一刻遇到障礙。知情人士指，上月內地官員都還傾向由阿里巴巴和浙江國資組成的財團接手紫光集團，然而由於阿里同時於美國上市的身份引發擔憂。由於美國監管機構正收緊對在美上市公司的審計要求，一旦紫光收歸阿里旗下，可能會令這間中國領先的晶片公司面臨披露敏感信息的風險。

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該報道亦已指，紫光集團從而可能轉向屬於半導體投資基金，同時和阿里財團為僅餘競標者的建廣資產。惟報道引述知情人士稱，紫光集團尚未排除引入新買家的可能性。

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