【新股IPO】北海康成製藥1228首掛牌跌27% 一手帳面蝕3280元

北海康成製藥（01228）首日掛牌，股價低開19.5%報9.8元，最高曾見9.99元，低見8.61元，收市報8.9元，較招股價12.18元跌近27%，全日成交逾2,909萬股，涉資近2.67億元；以每手1,000股計，一手帳面蝕3,280元。

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北海康成是內地專注於罕見病的生物醫藥公司，致力於研究、開發及商業化生物科技療法。截至最後實際可行日期，北海康成已打造一個由13個擁有巨大市場潛力的藥物資產組成全面的管綫。是次上市公開發售部份錄得近1倍超額認購，一手中籤率約66%，集資所得主要用作核心產品候選藥物CAN008現有和日後研發、CMC開發及生產提供資金、用於管線中主要產品與候選產品提供資金及生產流程、用於為CAN201、CAN202及其他基因治療項目現有及日後研發等。

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此外，北海康成製藥是次來港上市引入了包括RA Capital、Hudson Bay、Janus Investors、General Atlantic、藥明生物（02269）、瑞華資本及Belinda A. Termeer為基石投資者，合共認購3,836.9萬股。

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記者：張以正