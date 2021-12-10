【新股IPO】商湯00020傳擬推遲香港IPO 不會如期周五定價

消息指，商湯（新上市編號：00020）或將推遲上市計劃，該股原定周五（10日）定價，惟因銀行需要進行調整並解決監管問題，而將不會按預定時間內定價；不過對於有關消息，商湯未有作出回應。

延伸閱讀 彭博「下一隻恒大」內房名單

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

不過，有知情人士指，若商湯決定暫停或撤回IPO，或更難令包括軟銀在內的部分早期投資者滿意，因公司有協議需在某時間前上市。此前外電報道，美國周五會將商湯科技列入投資黑名單，意味美國投資者無法購買商湯科技的股份，而持有商湯科技3%股份的美國私募股權公司Silver Lake已同意在IPO後將部分股份鎖定6個月，富達及高通亦持有股份。

【MIRROR 5G Plan】 Csl. 5G x MIRROR 第二擊 新推18款新卡 加設鏡仔AR互動新打卡點【見下頁】

商湯科技自本周二（7日）至周五（10日）招股，集資最多59.85億元，一手入場費約4,030元；下周五（17日）掛牌。

同場加映：【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方向

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正