【賢行軼事@iM網欄】科幻概念接近成真：元宇宙的前世今生

Facebook把公司名稱更改為「Meta」，為了更明確地宣告，公司朝向「元宇宙」(Metaverse) 的願景前進，亦令近兩月全世界都在熱烈討論「元宇宙」是怎麼一回事。近年各種科技領域的發展也是絕佳的投資機會，從前的科網股，近年的加密貨幣、電動車，從大投資機構到小投資者，都深怕錯失這次乘搭高速增長的投資快車。

有些人對「元宇宙」感到很迷茫和擔心，我自己對其了解也不是很深，而且因為應該還在不斷變化中，含有太多未知數，不同公司也有不同發展方向，所以這篇文章是沒甚麼技術含量可言的，只能拋磚引玉分享一下自己的感受。年多前開始接觸一些關於「元宇宙」的資料和分享會，跟很多人一樣，第一個感覺就是科幻片要成真了！是否會出現一個像經典電影《廿二世紀殺人網絡》(The Matrix) 的世界呢？但《廿二世界殺人網絡》第一集是1999年上映的，那時候電影裡的角色還是使用NOKIA按鈕式電話，還沒甚麼上網供能可言，而第一代iPhone是2007年才出現的產物，即是說概念上，二十多年前大家早已有這方面的想像。其實「元宇宙」這詞是出現在1992年的尼爾史蒂芬森 (Neal Stephenson) 的科幻小說《雪崩》(Snow Crash) 中。

其實除了這國際上的經典作品，這概念在港產電影也曾出現，2000年劉偉強導演、陳十三編劇的作品《一見鍾情》 (Sausalito) 雖然以愛情為主，但令我印象最深刻的反而是一段極小的篇幅，解釋由黎明飾演的網絡公司創辦人所發展的新項目，篇幅小的以報章頭條、電視訪問的形式過鏡，而那新項目的內容則是黎明在網絡世界建立了一個國度，有商店、有國民，大家在那平台上交流，那國度的國民人口已成為一個大國，甚至有龐大的國民生產總值，概念上那已經非常接近「元宇宙」。那是2000年的港產電影橋段，但2004年Facebook才面世，那時候我已感到Facebook所提供的已很接近電影所說的情況。

說了這麼多，其實我想說的是，不要被名稱嚇到，「元宇宙」其實是一個早已在很多人心中幻想過的概念。簡單來說，人們在一個虛擬的世界裡可以擁有自己的虛擬替身，而那個世界就是「元宇宙」，就如在玩網絡遊戲一樣。

當然「元宇宙」是更複雜和宏大的事，但要弄清楚「元宇宙」本身不是一種技術，而是一個理念和概念，它需要整合不同的新技術，如5G、6G、人工智慧、大數據等，強調虛實相融。整合多種新技術後，產生的新型虛實相融的互聯網應用和社會形態，以不同技術提供沉浸式體驗，也可以通過區塊鏈技術搭建經濟體系，將虛擬世界與現實世界在經濟系統、社交系統、身份系統密切融合，並且允許每個使用者進行內容生產和編輯。

聽起來好像很高深，但只要玩過網絡遊戲，例如去年大熱的「動物森友會」(Animal Crossing) 便不難理解，或也可以理解為將現在社交平台提供的，透過融合和提升更多不同技術，例如視象、觸感，令虛擬世界更真實。而因為加密貨幣的出現，令本來我們要以真實世界的貨幣來購買虛擬世界的東西更進一步，在虛擬世界中能自行處理。

但當大家都在追尋在這場「元宇宙」大爆發的過程中，甚麼部份最為重要，我卻在網絡上看到一則笑話而有所啟發。有人問一位教授哪一個範疇的技術對「元宇宙」最為重要，教授說他也說不準，但有一件是肯定的，就是「電力」，在現時科技，沒有電力，「元宇宙」根本無從啟動。「五色令人目盲」或令人心生懼怕，但有時候我們可能簡單一點地細看事物的本質，或許會更清楚方向。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

更多賢行軼事@廖寶賢的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！