【玄人‧峰語@iM網欄】「是福不是禍，是禍避不過」趨吉避凶的真正意義

上期我在本文提過 ，人在每個人生階段面對不同的人和事，都是幫助自己成長重要的一環， 因此，人有時候必須要經歷及面對一些困境與災難 ，才會有人生抗體，之後才能長促成長。然而，有些朋友問我，如果作為一個算命師卻不能為客人趨吉避凶， 那算命師、風水師又有何作用?
從事算命這麼多年，經歷了不同客人的故事，很多時候結果都是「是福不是禍，是禍避不過」，而事實上，命理的原意，就是為人們去解構人生既有的軌跡，從而去計劃一個有準備的人生，當然，有準備也不等於事事順利，無往而不利，但始終有藍圖去作指標，總好過盲頭亂撞。當然 ，不信命理的人或深信科學的人， 很多時候都不相信發生在人身上的事情，是按照既有的軌跡出現 ，他們會認為人面對不同的人和事，都是由不同的或偶然性所造成。然而，我們懂命理的，看人生的世界是完全不同，情況就好像普羅大眾或前線醫護等看新冠病毒，主要是看期病徵、死亡率、何時通關、疫苗的利弊.....等的宏觀資訊 但與作為一個傳染病學家又或是疫苗製造商， 他們所看的卻是顯微鏡下新冠病毒的結構。所以同一件事物 ，不同人的背景、經歷及知識，對事物的認知及著眼點都會有不同的。所以作為一個算命人，對人生的看法，都會用較哲理的角度去分析的。
不論你用什麼算命工具(紫微斗數、子平八字，西洋占星、七政四餘)， 我們首要學懂對宮位的分析，因為不論一個國家、一個地區或者是一個人，在命理上都有他們的命盤，發生在他們身上的所有種種，都是星體或五行去進入某一個宮位後引發事情的發生及演進。如果大家有留意國際時事或周遭的新聞，不難發現一個地區有一件突顯性的事情發生，之後就會連續有相同的事件發生。例如早幾年香港有僭建事件，突如其來就有十數單相同的案例發生; 又例如有大廈外牆剝落倒塌發生， 那段時間就會有相同的事件出現。從這些例子來看，正好體驗了命理角度去看個世界，是沒有那麼多偶然性，而是星體及五行走進某個宮位時觸發事件發生的必然結果 。如果套用在人身上，當他走進一個好運或衰運時，圍繞他身邊有相關性的事物，就會接二連三發生。因此， 這就回應了我之前所說，如果上天要你經歷了一些事情去令自己成長，那就是不用逃避，避也避不了的，因為這是人生原有劇本中必要發生的情節。
我們算命師所謂的趨吉避凶，其實是沒可能將事情完全斷滅 、戴上吉祥物也好、水晶也好，在家裏擺風水陣也好，極其量也是是將事件大事化小，但絕對沒有可能大事化無的。
作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。
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