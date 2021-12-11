【玄人‧峰語@iM網欄】「是福不是禍，是禍避不過」趨吉避凶的真正意義



上期我在本文提過 ，人在每個人生階段面對不同的人和事， 都是幫助自己成長重要的一環， 因此，人有時候必須要經歷及面對一些困境與災難 ，才會有人生抗體，之後才能長促成長。然而，有些朋友問我， 如果作為一個算命師卻不能為客人趨吉避凶， 那算命師、風水師又有何作用?



從事算命這麼多年，經歷了不同客人的故事，很多時候結果都是「 是福不是禍，是禍避不過」，而事實上，命理的原意， 就是為人們去解構人生既有的軌跡，從而去計劃一個有準備的人生， 當然，有準備也不等於事事順利，無往而不利， 但始終有藍圖去作指標，總好過盲頭亂撞。當然 ，不信命理的人或深信科學的人， 很多時候都不相信發生在人身上的事情，是按照既有的軌跡出現 ，他們會認為人面對不同的人和事，都是由不同的或偶然性所造成。 然而，我們懂命理的，看人生的世界是完全不同， 情況就好像普羅大眾或前線醫護等看新冠病毒，主要是看期病徵、 死亡率、何時通關、疫苗的利弊.....等的宏觀資訊 但與作為一個傳染病學家又或是疫苗製造商， 他們所看的卻是顯微鏡下新冠病毒的結構。所以同一件事物 ，不同人的背景、經歷及知識， 對事物的認知及著眼點都會有不同的。所以作為一個算命人， 對人生的看法，都會用較哲理的角度去分析的。



不論你用什麼算命工具(紫微斗數、子平八字，西洋占星、七政四餘 )， 我們首要學懂對宮位的分析，因為不論一個國家、 一個地區或者是一個人，在命理上都有他們的命盤， 發生在他們身上的所有種種， 都是星體或五行去進入某一個宮位後引發事情的發生及演進。 如果大家有留意國際時事或周遭的新聞， 不難發現一個地區有一件突顯性的事情發生， 之後就會連續有相同的事件發生。例如早幾年香港有僭建事件， 突如其來就有十數單相同的案例發生; 又例如有大廈外牆剝落倒塌發生， 那段時間就會有相同的事件出現。從這些例子來看， 正好體驗了命理角度去看個世界，是沒有那麼多偶然性， 而是星體及五行走進某個宮位時觸發事件發生的必然結果 。如果套用在人身上，當他走進一個好運或衰運時， 圍繞他身邊有相關性的事物，就會接二連三發生。因此， 這就回應了我之前所說， 如果上天要你經歷了一些事情去令自己成長，那就是不用逃避， 避也避不了的，因為這是人生原有劇本中必要發生的情節。



我們算命師所謂的趨吉避凶，其實是沒可能將事情完全斷滅 、戴上吉祥物也好、水晶也好，在家裏擺風水陣也好， 極其量也是是將事件大事化小，但絕對沒有可能大事化無的。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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