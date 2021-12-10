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【90後財務自由人@iM網欄】魷魚遊戲受惠股VFC

名人薈萃 22:57 2021/12/10

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上月透過「30歲財務自由」YouTube 頻道訪問了基金經理黃國英，期間英sir大派彩蛋，其中一隻略為提及的股票是VFC。VFC 是時尚品牌Vans母公司，Vans則是早前劇集《魷魚遊戲》主角們的指定波鞋。英sir認為，魷魚遊戲將會帶動Vans銷售額上升，從而帶動VFC的盈利及股價。

筆者做完訪問之後，立即回家進行深入研究。可能有朋友會問，為甚麼不直接買，還要自己研究？因為筆者認為，每個人都應該為自己投資決定負責，而且英sir在訪問中只用了大約2分鐘講解投資邏輯，因此筆者會希望自己在進行深入研究，才作出投資決定。

VFC是一間歷史悠久的公司，創立於1898年，原先是一間手套製造公司。過去一個世紀，公司不斷投資不同的品牌，基本上是管理一個品牌組合。例如， 2000年收購了Vans及The North Face，2011年出售了Vaniry Fair，收購了Dickies。策略基本上是不斷收購有潛力的品牌，然後出售沒落的品牌，希望不斷太弱留強。

現在公司旗下有超過10個品牌，不少也為人熟悉，包括Vans、The North Face、Kipling及Dickies等等。然而，公司最核心的品牌是Vans、The North Face、Timberland，分別佔收入大約 37%，27%，16%。因此，要分析這間公司並非想像中困難。

筆者亦仔細看了她的財務數據，主要從幾個角度，包括業務增長，盈利能力，存貨周轉能力等等，對比幾間服裝公司，包括Lululemon、Nike、Gap及Adidas 。比較之下， Lululemon明顯最強，其後是Nike， VFC第三，Adidas及Gap明顯質素較落後。

銷量急增7,800%

過去5年，公司發展方向主要有3個： 發展中國內地市場、發展綫上直銷及優化品牌組合。以上三個方面每年都有進步，令公司盈利及收入每年穩定地約有5至10%增長。

至於《魷魚遊戲》，劇集在9月17號推出，然而VFC上一次業績在10月2號推出，因此相信《魷魚遊戲》因素未完全反映咗上一次業績。魷魚遊戲累積超過10億人觀看，去到10月中，有報告顯示Vans 銷售額已經按年提升7,800%，反映未去到萬聖節，Vans 銷售額已經出現急速向上，如果計算萬聖節在內，相信數字更加驚人。

有朋友會問，《魷魚遊戲》因素只是中短期？筆者認為不完全是，因為由於遊戲會令很多消費者首次買入Vans，當中有部份會成為長期客戶，另外街上更多人穿着Vans，亦會刺激消費意欲。

估值上，Vans現在大約20倍PE，比起Lululemon （65PE) ， Nike（35PE）明顯低估。另外，單純圖表看，現在股價仍然處於近3年大約中位數的位置，反映《魷魚遊戲》因素很可能未有反映在股價上。因此，在下一次業績公布之後，當市場看到《魷魚遊戲》的帶動，筆者認為該股應該有不少機會破頂的。

 

 

作者_Ryan（陳懷恩）簡介：

90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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撰文 : Ryan（陳懷恩）

欄名 : 90後財務自由人

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