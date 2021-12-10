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【HKTV Mall】香港科技探索上月 總商品交易額按年增加18%

股樓投資 23:20 2021/12/10

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網購平台HKTV Mall營運商香港科技探索(01137)公布上月營運數據。集團表示，於電子商貿業務方面，於2021年11月推出之重點推廣活動「HKTVmall 感 謝祭」，延續網上購物的動力，於當月約有 50 萬名獨立客戶於 HKTVmall 購物。 隨著於10月發放第二次政府消費券後，儘管零售市場的消費意欲減弱，但 HKTVmall 11月之平均每日訂單總商品交易額維持約1,930萬元，較10月約1,940萬元按月微跌。相對去年10月之約1,630萬元 ，按年增長約為 18.4%。

【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選  詳情請看【下一頁

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至於每月訂單總商品交易額，集團上月為5.77億元，按年增加17.8%，按月則微跌4%。

香港科技探索較早前發布盈警，預告首三季盈利按年下跌79％，並預期本年度之盈利及經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利將會按年錄得顯著下降。惟集團宣布受益於7月推出的「350港元購買500港元電子禮券計劃」，HKTV Mall取得強勁的增長動力，根據今年10月及到11月當時之訂單總商品交易額表現，集團預計今年第四季度之訂單總商品交易額表現將較今年第三季度為佳。

【2022年部署】光大新鴻基建議留意四大投資主題 予恒指明年目標27500點 另推薦7大港股   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

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