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【山地悠遊人生@iM網欄】童話小國（上）-全民數字化

名人薈萃 08:00 2021/12/12

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有一次跟朋友在尖東喝酒聊天，鄰桌的男女在用一種外語聊天，我跟朋友打賭那是北歐語，朋友說是俄羅斯語，為了證明誰對，就跟這對夫妻開始聊天，他們來自7800公里以外愛沙尼亞（Estonia）！他們說的愛沙尼亞語（eesti keel）接近芬蘭語。當晚我們聊到酒吧關門，第二天我帶他們遊玩香港，從此就多了兩位朋友。翌年我終於去愛沙尼亞看他們，住在他們家裡，得到熱情款待。

男主人年僅41歲就成為了國會議員，我有幸成為貴賓參觀國會議會廳。

 

愛沙尼亞是世界唯一一個內閣會議沒有書面紀錄的國家。部長可網上簽署決議及審批國家大事。天氣不會影響愛沙尼亞的選舉結果，因為全民可以電子投票。

 

愛沙尼亞位於歐洲東北部，位於波羅的海。北邊連接芬蘭，東是拉脫維亞，南面跟俄羅斯接壤，總人口只有133多萬。歷史上不是被北歐統治，就是被俄國吞併。同樣是1991年蘇聯解體時才得以獨立，建國初期，愛沙尼亞跟摩爾多瓦同樣面對自然資源匱乏、一窮二白的困境。

 

但愛沙尼亞的命運卻完全相反，當時的總理 Mart Laar 帶領平均年齡只有 35 歲的國會議員毅然決定啟動虎躍 （Tiger’s Leap）電腦和網路教育政策，經濟發展方針直接擁抱科技，將數位化的重點放在教育和電子財務，全力培養年輕技術人才。動用全國力量進行電腦和網路基礎設施及資訊技術掃盲，上至老年人下至兒童，讓公民都擁抱網路。愛沙尼亞 在2000年便已將免費Wi-Fi服務推廣到全國。根據聯合國 2020 年電子政務調查報告顯示，在公民數位參與指數，愛沙尼亞排名世界第一。

 

樹林裡的渡假木屋，設備齊全，Wi-Fi信號強

當地人很喜歡浸桑拿

後院有野餐區、燒烤爐、露天桑拿

朋友帶我去一個小島渡假，在偏僻的樹林裡Wi-Fi網絡信號暢通無阻。

 

愛沙尼亞政府很早便重視網絡及 IT 行業的發展， 從1996 年開始推行名叫X-Road數位化公民服務，公民只需要提交資到 X-Road 系統，每個公民都有電子身份證和兩組密碼，一組用於驗證身份，另一組用於授權簽署文件和付款，任何時候都能隨時調用。新生兒出世後個人資料就同步從醫院傳送到衛生局，立即完成新公民登記，父母不需出示各種證明進行登記。

 

在俄羅斯解體後獨立的眾多國家中，愛沙尼亞成功現代化，基本上可在網上完成 99% 政府業務，市民除了辦理土地買賣、結婚登記或離婚時需要親自到政府部門處理外，其他幾乎一切都可以在家網上處理：銀行財務、選舉投票、稅務申報、預約醫生、排小學、檢查孩子作業、簽署合約，藥房拿藥等等，都能在網上幾分鐘內完成。所有資料都在國家資料庫，政府似乎能看見市民的所有東西。2004年加入歐盟，2011年加入歐元區，被世界銀行列為高收入國家。

 

 

首都塔林是個美麗的童話城市，完整的保留了中世紀的城牆。

 

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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