【新股IPO】雍禾醫療2279暗盤跌3.5% 一手帳面蝕280元

從事一站式毛髮醫療服務的雍禾醫療（新上市編號：02279）將於下周一（13日）掛牌，其上市前暗盤潛水。根據輝立交易平台顯示，雍禾醫療暗盤報15.88元，較招股價15.8元升0.5%，低見12.12元，收市報15.24元，跌3.5%，以每手500股計，一手帳面蝕280元。

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雍禾醫療業務涵蓋植髮醫療、醫療養固、常規養護及其他配套服務。是次來港上市，共引入了10家知名基石投資者，合共認購4,721.2萬股，另設6個月禁售期)。其公開發售部份獲159倍超額認購，並已啟動回撥機制佔比增至50%，一手中籤率為15%。

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集資所得主要用作內地網絡現有植髮醫療機構進行擴充和升級、投資於產品進一步創新、研發投資，以及用作在中國整合行業資源以提升公司品牌知名度等。上市聯席保薦人分別為大摩及中金。

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記者：張以正