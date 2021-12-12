【無與輪比@iM網欄】新手買車 買車最緊要係乜？

早前獲邀參觀本港上市公司力世紀（00860）設計的電動跑車Apollo Evision S。據公司指，新車預計會於2024年交付，而定位會集中在高端市場，即百萬元以上的水平。而雖然公司過往多生產精品超跑，Apollo Evision S卻會生產逾萬量。現場所見，Apollo Evision S是一輛四門房車，定位在Porsche Taycan之級別，外班毫不輸蝕，技術詳情未有，生產年期未定，而其本身品牌知名度暫不如Porsche等大品牌，要力追已失之先機，似乎須下一番工夫。

很多新手朋友買車都會問我意見，問這車好不好、那車是否易壞，坦白說，每款汽車都有其設計偏重，有些注重耐用、有些偏重性能，適當地保養，自可耐用可靠。可為何有些汽車予人印象「難整」，有些卻是「唔識壞」？其中一個考慮因素，大概是零件的供應。電動車也好、燃油車也好，總有零件上的正常損耗，可如果維修過程需要等待零件，便會增加用家的麻煩，久而久之令車款難以流行，並進一步產生車款少、零件少的惡性循環。因此如果你是用家，買車時的考慮除了車款、車價之外，維修、護養亦是重要一環。

退一步看，汽車企業的成敗，亦都繫於其對供應鏈的管理。汽車是漫長的產業鏈，牽涉眾多零部件；可是零部件卻不能大量倉存，以控制成本，豐田之所以成為世界（以產量計）最大車廠之一，Just in Time（JIT）供應鏈管理正是其成功之道。電動車由供應鏈到市場銷售，都與燃油車差天共地，然而卻是大勢所趨，作為消費者，觀察車廠的策略、佈局及產品，未來似乎好戲連場。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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