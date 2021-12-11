【餓「新」嘗啖＠iM網欄】食盡東南亞 這個新場你要試

新冠疫情雖然肆虐，細菌變身再變身，令大家暢遊一拖再拖。幸好香港人也不弱，經過兩年的禁足，練就新本領，偽旅行層出不窮：Staycation住酒店、Seacation坐郵輪出公海、Flycation坐飛機俯瞰香港……海陸空任遨遊，各適其適自得其樂，完美演繹方寸之間自有天地！

在大家的努力刺激下，除了「旅遊業」暢旺外，飲食業亦興盛，新餐廳如雨後春筍般湧現，不怕多競爭，最怕不夠熱鬧。位於海港城三樓太子酒店的SAVVY，就成功趕尾閘，搶在酒店未完成裝修前，率先在2021年華麗登場。

這家佔地8000多方呎的新餐廳集Bar、Loung及餐廳於一身，和之前的格局全然不同。甫踏入門口就被時尚的氛圍所感染，迎面而來的是摩登的流線形酒吧，然後是現代感十足的酒廊，之後才是用餐區，坐位寛敞，空間感十足。

▲ 時當摩登的流線形酒吧



話明餐廳，先說食物。他們走的是東南亞多國料理風味，團隊廚師除了本地大廚外，還有來自印度、印尼及泰國的廚師，務求盡善盡美盡正宗。這天我們一行人試了不少新菜，既叫了半自助餐（包括自助式頭盤、餐車甜品及飲品），又試了不少麵食。

長長的自助餐桌放滿各式頭盤小食，海鮮冷盤及東南亞小吃， 以前菜來說算是不俗。嗜吃海鮮的我當然主打海鮮冷盤，除了傳統的海蝦及青口外，意外見到小龍蝦，當然沒有放過牠。

▲ 我的自助頭盤全海鮮



主菜方面我們品嘗了：泰式大頭蝦冬陰功湯，湯頭入口濃郁，酸辣俱備，味道層次亦豐富，大頭蝦更是肉鮮爽口又甜。日式銀雪魚不過不失。澳洲和牛煎得恰到好處, 外層帶點脆身，通紅的牛肉煙韌有緻。印度咖喱拼盤最有驚喜。

▲ 龍蝦冬蔭功麵

▲ 澳洲和牛煎得恰到好處



美輪美奐的的咖哩拼盤，大圓碟內盛着數個小碗，計有咖哩蝦、咖哩雜菜、咖哩雞、香草烤雞，薄餅及不同的醬料等，單看排場就覺得誠意十足，食落果真肉質嫩滑，味道濃香，咖哩汁配薄荷汁，更是獨特而清新。值得一試。

▲ 印度咖哩拼盤夠睇頭



此外，這餐廳還有另一賣點，就是有個可供應50款麵食的麵吧，分別有港式、中式、日式、星馬式、泰式、印尼式、西式及印度式等八大類別選擇，其後再細分不同口味，以中式麵食為例，就有廣東地道做法的紅燒鮑魚麵、四川擔擔麵、青海涼粉及雲南過橋米線等；而泰式包括船麵、龍蝦冬蔭功麵、雞肉炒河和香辣凍粉絲等。烹調及選料均一絲不苟。

▲ 紅燒鮑魚麵



至於酒吧區，其雞尾酒無論賣相或味道都相當吸引。

▲ 雞尾酒無論賣相或味道都相當吸引

▲ SAVVY華麗登場

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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