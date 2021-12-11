▲ 【資金流向】北水13日累吸270億助大市反彈 哪兩隻科技股成北水新寵？

港股近期反彈，除了技術性反彈，北水繼續發揮趁低吸納的特性，早在大市跌至年內低位（23175點）前已開始加倉。截至周五（12月10日）止，北水連續13個交易日淨流入，累計吸資269.1億元。科技股仍然是北水寵兒，但「北水愛股」不再是「股王」騰訊 （00700） ，而是轉為美團 （03690） 及快手 （01024） ，佔近期淨流入近半，合共約105億。

北水一向「買跌不買升」，數據顯示，北水自11月24日起密密入市，力度亦越來越強，由上周吸資82.2億元加碼至本周的144.1億元。

以每日最活躍個股計，美團及快手錄得最多淨流入，期間累計分別吸資53.1億及51.7億元，相反，騰訊錄得13.9億元淨流出。

下半年熱炒的電力股亦獲北水青睞，期間中國電力 （02380） 及華潤電力 （00836） 錄20.6億及15.3億元淨入，帶動兩股周五分別破頂高見5.09元及26元。

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