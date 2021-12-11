【劉‧住保鮮期@iM網欄】今個聖誕，想去免費的本地文化深度遊嗎？

本來政府已積極部署作通關準備，但人算不如天算，冷不及防又來了個Omicron，相信大家今年聖誕都會繼續留港度過。前兩天，朋友邀請我參加了由香港青協主辦的「大澳Let’s Go! 大澳文化節2021」預演。這個嶄新的活動，得到大澳文化協會和旅發局「本地特色旅遊活動先導計劃」的支持，並將於12月24日至27日一連四天，在大澳舉辦由青年全新角度出發的五大特色項目，免費讓大家探索傳統漁村的食、住、行及傳統節慶文化。





說真的，曾幾何時我也是在大嶼山工作，去大澳不下數十次。每次都是小艇遊， 出海碰運氣追海豚，食墨魚、特大咖喱魚蛋或沙翁，再看看鹹蛋黃製作和打打卡等。心想這個大澳文化節，又會有什麼好玩的地方呢？

原來，其中一個將於12月26日舉行的焦點項目是水上巡遊，名為「河涌巡禮Go!」。屆時會有15首巡遊船，分別以農曆新年的舞獅、盂蘭節的神功戲、中秋節的花燈、端午節的龍舟為主題，一次過向公眾展示大澳居民，如何以其獨特的傳統文化去慶祝不同節慶。想一想都知道有很多打卡位，而且這河涌巡遊又不是恆常活動。所以，真的令人期待！





回想預演當日，還有一個很特別的活動，名為「大澳舢舨Go！」。由於昔日的大澳是香港的特色漁村，所以，這個活動的重點就是要重現昔日大澳河涌內舢舨湧湧的獨特水鄉風光。大會打造全木製舢舨及搖櫓工具，並由大澳居民作船夫，一邊搖舢舨穿梭河涌，一邊唱着「鹹水歌」為乘客介紹大澳風光。讓人認識最原始的人力交通工具之餘，還可體驗一下「東方威尼斯-大澳」獨特的風味。喜歡天馬行空的我，心想如果船夫可以「鹹水歌」模式唱著近期大熱的「倒轉地球」，來一個傳統和流行文化的碰撞，船夫一邊「噓」，一邊搖櫓，都蠻充滿娛樂性，說不定遊客開心旅遊的感覺會立即「返晒嚟」。

此外，去大澳又怎少得要到棚屋走走，順道打卡呢？今次大會還安排在大澳的特色水上棚屋內，擺放不同的藝術裝置，更由演員以故事劇場形式，將大澳漁民的生活民生小故事演繹出來，令到大家有對大澳這個地方有嶄新的認知。

其實，大澳的居民很多都是水上人，無論他們上岸賣海味、鹹蛋黃或街頭小食，店舖裝飾設計都喜歡帶有水鄉風味，甚至沿用水上人習慣使用的功具。因此，大會特別邀請了香港室內設計協會參與其中一個名為「大澳商舖Go！」的活動，讓顧問設計師帶領70位設計系的學生，為10間大澳老店設計大翻身，務求揉合傳統與嶄新意念，令公眾認識店舖的歷史故事之餘，更可體驗年青一代為其度身訂造的時尚感。

我覺得這個活動非常適合一家大小參與，既可到大澳水鄉呼吸新鮮空氣，體驗其獨特文化特色，而且適逢聖誕期間舉行這個免費的特色活動，相信會是大家留港旅遊的一個不錯選擇。

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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