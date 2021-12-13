【周焯華受查】周焯華遭催5個營業日內還款逾3億元　太陽城復牌跌近一成後倒升7%

▲ 【周焯華受查】周焯華遭催5個營業日內還款逾3億元 抵押品包括太陽城及凱升股權

澳門龍頭博彩中介人太陽城大股東周焯華被捕後，旗下股份太陽城集團 （01383） 、凱升控股 （00102） 或出現控制權變動。太陽城集團、凱升公告，周焯華曾押記公司股份、可換股債借款，因應周焯華被捕而觸發融資協議下的違約條件，周焯華被貸款人要求從12月8日起5個營業日還本連息3.14億元，否則將執行抵押條款。

太陽城集團、凱升將於今日牌，太陽城集團開市初段曾跌逾9%，低見0.125元，現倒升7%，最新報0.148元；凱升現跌8.6%，最新報0.138元。

據太陽城、凱升公告，周焯華全資持有的「Star Soul Investments」今年7月向Wooco Secretarial Services Limited（Wooco）借款3億元。

借款押記資產包括：周焯華及執行董事鄭丁港旗下的名萃所持有的約49.91億股或74.85%太陽城；名萃同時持有的2022年12月到期的4.02億元零票息可換股債券；名萃所有已發行股本；周焯華旗下星望獲發的2022年8月到期的1.77億元零票息可換股債券；星望所有已發行股本；以及副主席盧衍溢獲發的1.2億元零票息可換股債券。

12月8日，貸款人Woco的法律顧問向兩家上市公司發出催款函，提到周焯華被捕後，發生融資協議項下違約事件，貸款人Woco有權強制執行抵押，要求Star Soul Investments償還本金連利息約3.13億元，否則會採取行動。

太陽城稱，並無可得資料，Wooco將如何處置該等抵押，但一旦Wooco強制執行上述抵押，可能導致公司的控制權變動。而且上述公司可換股債券轉換成股份，或導致公眾持股量低於25%。

公告提到，周焯華旗下星望會將2022年到期、年利率2%的的3.03億元票據及發行最多60億元的5.00%永久證券的認購權利予Wocoo以償還欠款，而盧衍溢會成為所有應付款項的擔保人。

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