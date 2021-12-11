【細味醺徒@iM網欄】與紅酒剛好相反 清酒喝新不嚐舊

對清酒認識不多的朋友，可能會以為清酒與紅酒一樣，放久了會更順滑。不止一次有朋友對我說，我家中有一枝放了三到四年的獺祭，是不是放再久一些會更好喝呢？下回我就拿此珍藏與您分享。如此有心，那我只好說聲謝謝！但請繼續看下去……

清酒喝新紅白酒需存

其實清酒與紅酒剛好相反，紅酒要放久了單寧才會順滑，但大部分清酒是越新鮮越好喝，放得越久反而會變味或變得沒有變化。品質好的酒，如放雪櫃，放久了或許仍可喝，但旨味或會主導了整枝酒，薰香也會失去，存了三年的獺祭，大概已沒有了原來的果香味，失去了酒的性格。

舊清酒價格大多有折

所以有些「舊酒」，價格會較便宜。在樂天網上買酒，大部分商店如果出售製造日期多於一年的酒，都會在商品解說中標明，以折價出售。有些價格可能是原價的2/3，或者更低。可以說，行規是入瓶一年以內的酒，您還可以原價出售，否則應降價或標示入瓶日期，讓消費者自行判斷。至於香港的酒商，尚幸我多年也從沒遇上送我一年以上舊貨的商戶，而一般大減價時買回來的酒，大多都是出藏九個月以內的。

不幸遇上黑店要力爭

今天談這個話題，是想提醒一下一些新手，當您網購清酒後，遇上發舊貨給您的不良商戶，您有權退款或要求換貨。我數星期前在樂天買酒，剛巧遇上不良商戶，發送了一枝在2019年7月生產的清酒給我（如圖），還要剛好是整批貨中價格最高的一枝。

▲ 臥龍梅大吟釀無濾過原酒

▲ 製造年月竟是2019年7月

為免是自己弄錯而怪錯好人，我先確認了一次該酒不是熟成酒。因為熟成酒的確是較早時釀造，而釀造日期和入瓶時間可以相差很遠，好像菊姬的熟成酒，平成八年/九年等年份釀造也有。貨如其名，熟成即是儲很久的釀酒放式，旨味會非常突出。旨味重不一定不好喝，菊姬的熟成酒，正正是我的最愛之一。

另外，我也查考了它是不是出藏與入瓶時間不同的酒。最後，也覆查了它是不是價格便宜了很多的酒。最後判定，以上三者也不是。為什麼我會先懷疑是自己犯錯呢？坦白說，過去五六年我也沒有遇過如此的事，還要這店其餘送來的酒，製造年月都是最近半年的。

終於，我對商戶作投訴，它們自知理虧，回應竟然是它們出貨前沒有核對酒的製造日期，願意退款給我。這理由故意很爛，專業賣清酒的店，沒有一家店會不懂清酒喝新鮮這道理，而且日本的舊清酒還有折價市場。總括而言，黑店一家，下次免問。在此淺談，希望讀者們日後網購時如果不幸遇上店家送上舊清酒，要懂得據理力爭。我的建議是製造年月以差一年以上，而您是正價買回來，商家事前沒有說明它是舊酒，則您絕對有權利要求商家換貨給您。

不用怕了網店買酒

不過，大家也不用太過擔心網購，最近我還是找到了不少質素不錯的網購店。剛剛購了這枝高千代 Takachiyo 59 森のくまさん 純米吟釀 無調整生原酒，不用二百元一枝，這枝酒的酒米，是熊本縣產酒米「森のくまさん」，產於富含礦物質的火山灰之地，製造年月是今年4月，開瓶後質素還不錯，也有兩階段的變化，先是米香較重，收尾餘韻略帶苦；後段酒卻變得較甘口，而餘韻則較有礦物味道，兩階段截然不同。我沒有用它來配搭日菜，反而是配上了綠茶英式鬆餅及台式麵。不用兩百元一枝的酒，就放膽地試試不同的配搭放式，或許有更有趣的體驗呢！

▲ 高千代59無調整生原酒

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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