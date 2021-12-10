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【Omicron病毒】12.13起美國回港居民須到竹篙灣強檢7日　港府：最嚴格檢疫要求

股市 21:11 2021/12/10

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【檢疫隔離】下周一起美國回港居民須到竹篙灣強檢7日　古巴、科威特及列支敦士登將納A組地區

港政周五（10日）公布，將於下周一（13日）凌晨零時起指明古巴、科威特和列支敦士登為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求，同時將對從美國抵港的人士實施最嚴格的檢疫要求。

政府稱，一名從屬A組指明地區的美國來港的旅客，在機場的檢測結果呈陽性，並驗出Omicron變異病毒株，故下周一凌晨零時起，於21天內曾逗留美國的抵港香港居民必須先到竹篙灣檢疫中心進行七天的強制檢疫，其間須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察其健康狀況。

有關人士其後會送到來港前已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的14天強制檢疫，其間仍須進行頻密的檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

此項檢疫及檢測安排現時已適用於從安哥拉、博茨瓦納、斯威士蘭、埃塞俄比亞、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、尼日利亞、南非、贊比亞和津巴布韋抵港的人士。

此外，古巴、科威特和列支敦士登將被列為A組指明地區，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境，香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

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