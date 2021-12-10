【騰訊 700】騰訊手遊《和平精英》上月全球收入飆46% 重回全球手遊暢銷榜首位

根據調查機構Sensor Tower數據顯示，今年11月騰訊控股（00700）旗下手遊《和平精英》和海外版《PUBG Mobile》在全球App Store及Google Play吸金2.54億美元，按年增長46%，重回全球手遊暢銷榜首位，其中66%的收入來自《和平精英》iOS版本，《PUBG Mobile》在土耳其和美國市場的收入分別佔7.3%和6.8%。而騰訊另一手遊《王者榮耀》上月收入全球排行第3位。

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騰訊股價今日（10日）報463.4元，跌1.9%，成交額71.1億元。

統計亦顯示，今年11月份全球手遊玩家在App Store和Google Play的消費達到71億美元，按年升7%，其中以美國市場遊戲收入最多，佔20億美元，佔比達29%；日本市場排第2位，佔20%；中國iOS市場則佔18%，排第3位。

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記者：郭秀慧