【利率過渡】普遍LIBOR報價明年停發　阮國恒：年底前只餘330張合約需修訂

▲ 金管局上月邀請不同行業的代表會面，了解企業從LIBOR過渡的最新情況和挑戰，包括：恒基兆業首席財務總監馮孝忠（右二）、友邦保險集團司庫 Scott Engle（左二）。

大部分倫敦銀行同業拆息（LIBOR）報價將由2022年起停止發布，相關參考LIBOR定價的合約需要提前修訂。金管局副總裁阮國恒表示，截至10月底止，今年底前要修訂的LIBOR合約只餘下330張，進展良好。

金管局：年內約800張LIBOR定價貸款仍待處理 面值1000億元、過渡進展良好｜【下一頁】

阮國恒在滙思撰文時提到，金管局2年幾前要求業界為LIBOR停止發布做好準備，在2020年9月的高峰期時約有8.95萬張合約需要修訂，一年後已減少90%至8,800張。其中，約12%、即1,050張需要在今年底前修訂，而在10月底時相關的合約數目已經減少至330張。

阮國恒指，目前已有不少企業以LIBOR的替代參考利率（ARR）進行了多宗交易，他又特別邀請行業代表會面，了解企業從LIBOR過渡的最新情況和挑戰。

馮孝忠：建議向中小企提供利息計算工具

出席的恒基兆業首席財務總監馮孝忠表示，集團已經為LIBOR停止發布作出準備，並在近月向銀行借入了一筆以SOFR（即美元LIBOR的ARR）作為參考利率的短期美元貸款，以測試該集團在實際操作上是否能夠順利進行ARR交易。

馮孝忠指出，以ARR計算利息比LIBOR較為複雜，大企業可以為此購買一些輔助軟件；而鑒於中小企的資源較少，他建議財資市場公會或金管局，向中小企提供使用ARR計算利息的標準化工具，協助它們從LIBOR過渡。

友邦：促銀行加強ARR借貸合約文本的規範性

友邦保險 （01299） 集團司庫Scott Engle則指，集團都有就參考LIBOR的衍生工具合約作出準備，並已經進行了一些參考ARR的交易。

此外，友邦在負債方有一些以美元LIBOR計算利息的銀團貸款，雖然有關的設置將會繼續發布至2023年年中，但他們亦一直與銀行溝通，以適時把這些貸款轉用SOFR作為參考利率。由於這些貸款涉及多間銀行，Engle認為銀行需要繼續加強ARR借貸合約文本的規範性，使客戶能更容易從LIBOR過渡至ARR，惟他理解這方面的工作需要時間推進，並需要ARR借貸更加趨向普及時才有機會更快地推展標準化的進程。

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