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【大行點睇】影業短期難全面復甦 大摩看好IMAX受惠大片化趨勢

股樓投資 20:27 2021/12/10

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大摩發表報告，指新冠肺炎對中國電影業將成為常態，行業短期內難以全面復甦，供應樽頸將是難以快速解決的問題，把2022財年票房預測由原來590億元人民幣降至520億元人民幣，估計全面復甦需要推遲至2024年。

 

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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大摩預計，IMAX中國（01970）將為大片化的趨勢受惠者，市佔率將由2021財年的3.2%增加至2023財年的4.4%，雖然下降公司目標價至16.8元，但仍維持「增持」評級。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

增持 行業 中國 IMAX CHINA（01970） 經濟 電影 IMAX

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