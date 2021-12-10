The YOHO Hub料下周開價登場　同區Grand YOHO錄破頂成交　兩房1,110萬沽創同類新高

由新地及港鐵合作發展的元朗站上蓋The YOHO Hub已獲批預售，發展商指，最快將於下周開放示範單位及公布項目價單，不少買家趕在新盤正式推出市場前搶閘入市，元朗區最近二手交投活躍，與The YOHO Hub同為yoho系列的Grand YOHO也錄得破頂成交。

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，Grand YOHO 9座高層B室，實用面積592平方呎，兩房連儲物房間隔，開價1,100萬元，單位零議價以1110萬元沽出，折合實用呎價18,750元，創同類單位新高。

王勤學指，原業主於2016年9月以912.4萬元一手購入單位，持貨5年轉售，帳面獲利197.6萬元，單位升值22%。

延伸閱讀︰CAINE HILL示範單位曝光 278呎一房套慳位有玄機 天花板暗藏儲物空間【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

同場加映︰【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方向

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機