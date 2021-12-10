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The YOHO Hub料下周開價登場　同區Grand YOHO錄破頂成交　兩房1,110萬沽創同類新高

股樓投資 20:19 2021/12/10

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由新地及港鐵合作發展的元朗站上蓋The YOHO Hub已獲批預售，發展商指，最快將於下周開放示範單位及公布項目價單，不少買家趕在新盤正式推出市場前搶閘入市，元朗區最近二手交投活躍，與The YOHO Hub同為yoho系列的Grand YOHO也錄得破頂成交。

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，Grand YOHO 9座高層B室，實用面積592平方呎，兩房連儲物房間隔，開價1,100萬元，單位零議價以1110萬元沽出，折合實用呎價18,750元，創同類單位新高。

王勤學指，原業主於2016年9月以912.4萬元一手購入單位，持貨5年轉售，帳面獲利197.6萬元，單位升值22%。

延伸閱讀︰CAINE HILL示範單位曝光　278呎一房套慳位有玄機　天花板暗藏儲物空間【下一頁

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同場加映︰【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方向

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撰文 : 謝昕蕎

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