【變種病毒】IMF：Omicron增通脹壓力　全球經濟損失再多5.3萬億美元

國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家Gita Gopinath周四（9日）表示，各國央行沒有空間維持寬鬆的貨幣政策和低利率，警告疫情所造成的經濟損失可能遠高於預期。

Gita Gopinath表示，像Omicron這樣更易傳播的變種病毒可能會使全球經濟在原先預計的12.5萬億美元前提下，再損失5.3萬億美元。

她認為世界各國沒有空間保持非常寬鬆的貨幣政策，因各地都在積聚通脹壓力。若疫情持續更長時間，供應中斷時間會更長，從而帶來通脹壓力，出現滯脹擔憂。

自上月在南部非洲首次發現Omicron 以來，已有57個國家出現了Omicron確診病例，她認為會對世界各地的經濟復甦造成打擊。

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責任編輯：黃苑筠