  • 21°C
香港時間 : 20211210日 (五) 20:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】IMF：Omicron增通脹壓力　全球經濟損失再多5.3萬億美元

環球政經 20:25 2021/12/10

分享：

國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家Gita Gopinath周四（9日）表示，各國央行沒有空間維持寬鬆的貨幣政策和低利率，警告疫情所造成的經濟損失可能遠高於預期。

Gita Gopinath表示，像Omicron這樣更易傳播的變種病毒可能會使全球經濟在原先預計的12.5萬億美元前提下，再損失5.3萬億美元。

她認為世界各國沒有空間保持非常寬鬆的貨幣政策，因各地都在積聚通脹壓力。若疫情持續更長時間，供應中斷時間會更長，從而帶來通脹壓力，出現滯脹擔憂。

自上月在南部非洲首次發現Omicron 以來，已有57個國家出現了Omicron確診病例，她認為會對世界各地的經濟復甦造成打擊。

【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選　【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

基金 貨幣政策 經濟 國際貨幣基金組織 通脹 美元

上一篇文章

【大行點睇】影業短期難全面復甦 大摩看好IMAX受惠大片化趨勢

下一篇文章

The YOHO Hub料下周開價登場　同區Grand YOHO錄破頂成交　兩房1,110萬沽創同類新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
旅發局加碼推第三輪「賞你遊香港」名額增至6萬個 姜濤、Phoebus獲邀擔任店長 宣傳好客精神
旅發局加碼推第三輪「賞你遊香港」名額增至6萬個 姜濤、Phoebus獲邀擔任店長 宣傳好客精神
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【理財熱話】天降橫財！英稅務署匯錯錢 一覺醒來帳戶多800萬 英婦提心吊膽一年
【2022年部署】光大新鴻基建議留意四大投資主題 予恒指明年目標27500點 另推薦7大港股
【2022年部署】光大新鴻基建議留意四大投資主題 予恒指明年目標27500點 另推薦7大港股
【理財熱話】 澳洲10歲女靠賣玩具 月賺160萬元 有望5年後退休
【理財熱話】 澳洲10歲女靠賣玩具 月賺160萬元 有望5年後退休
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
【樓市熱話】家庭主婦成「大業主」 一棟大廈擁多個單位 細問原來另有目的
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款