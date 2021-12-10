商經局夥香港國際商會推未來國際人才計劃　170名實習生已投入工作

商務及經濟發展局與14個香港國際商會今年年初合作推出「未來國際人才計劃」（FIT），FIT創造的職位約八成來自創意產業，至今已有約170名實習生投入工作。商務及經濟發展局局長邱騰華與30多位提供職位的僱主和實習生會面，了解他們的安排和工作情況。

FIT提供機會讓年輕人透過工作拓展世界視野和增廣見聞，並為行業注入生力軍。計劃得到參與夥伴商會的支持和合作，憑藉他們的廣闊網絡和對業界的認識，推行順利，且進展良好。

為數不少的職位來自創意產業，有與設計、建築、廣告和市場推廣相關的工作，邱騰華相信，創意產業不單是香港經濟的新動力，且受年輕人歡迎的行業。



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FIT透過「防疫抗疫基金」提供每月薪酬資助，每位沒有工作經驗的新畢業生或準畢業生的資助額為5,610元，而擁有不超過5年工作經驗年輕人的資助額為10,000元，以12個月為上限。



參與的夥伴商會包括香港美國商會、香港澳洲商會、香港比利時盧森堡商會、香港英商會、香港加拿大商會、香港荷蘭商會、香港法國工商總會、香港德國商會、香港日本人商工會議所、香港及澳門意大利商會、香港墨西哥商會、香港西班牙商會、香港瑞典商會和香港瑞士商會。



商務及經濟發展局亦正推行「資訊及通訊科技人才培訓計劃」（TOP），與電訊相關公司合作，並透過香港青年協會的網絡，創造了約200個職位空缺。