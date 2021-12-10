【有相睇】高層光猛連靚裝！上車客一見鍾情想即買即住　579萬入市碧湖花園兩房

放盤單位連裝修往往更吸客，因對預算有限的買家來說，找到連裝修單位可省卻裝修時間及使費，更可即時入住。利嘉閣黃毓文透露，粉嶺碧湖花園2座高層C室的二手成交，單位實用面積約441平方呎，為兩房間隔。單位原開價600萬元，日前以579萬元成交，減價21萬元或約3.5%，折合實用面積呎價約13,129元，折合建築面積呎價約10,194元。黃毓文指，買家見單位裝修企理，決定上車自用，即睇即還價，最終以市場價成交。

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據了解，原業主約於2012年9月，以約285萬元購入上述物業，持貨約9年，現轉手帳面獲利約294萬元，物業升值約1倍。

代理補充，上述為屋苑本月至今第2宗二手成交個案，現時約有44個放盤提供，最低入場費由538萬元起。

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