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【ESG】港交所更新企業管治守則　明年7月起新股不許「全男或全女班」董事、2024年底全港股實施

股市 19:45 2021/12/10

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【ESG】港交所總結企業管治守則諮詢　明年7月起新股不許「全男或全女班」董事、2024年底全港股實施

港交所 （00388） 公布《企業管治守則》的諮詢總結，收獲214份不同回應意見，大多同意諮詢內容，會在2022年1月1日起使用經修訂的《企業管治守則》及《上市規則》，主要涉及董事會獨立性和多元化，包括從2022年7月1日起，呈交A1表格的IPO（首次公開招股）申請人，須物色至少一名其他性別的董事，不可「全男班」或「全女班」董事會。

港交所表示，新規下發行人須訂立企業文化，與公司目的、價值及策略一致，並制定反貪污及舉報政策。

證監會：港交所上市科與業務部門不再一同會見新股申請人 去年曾質疑職能分隔缺陷，可見【下一頁】

全數獨董在任9年　須委任新獨董

在董事會獨立性和更新方面，新規要求發行人應制定機制確保董事會可取得獨立觀點，並每年檢討其成效，強制設立提名委員會，由董事會主席或獨立非執董擔任主席，大部分成員須為獨董。對於發行人董事會內，連任逾9年的長期獨董，港交所要求：

  • 若全數獨董都是在任逾9年，必須委任新獨立非執董；
  • 解釋何以連任多年的獨董仍能保持獨立及應予重選時，應額外披露所曾考量的因素、程序以及董事會的討論
  • 股東周年大會通函，應就每名連任多年的獨董披露其姓名及已出任該職的時間

港交所：現有發行人2024年底起　董事會不可全男或全女班

在性別要求下，港交所表明，成員全屬單一性別的董事會不會被視為多元化的董事會，除了明年7月提交申請的新股須物色至少一名其他性別的董事，現有發行人也須在3年過渡期令董事會達標，即2024年底前有至少一名其他性別董事，並為性別多元化訂立目標數字及時間表，並每年檢討董事會成員多元化政策。

另外，港交所表示，強制發行人披露股東通訊政策，並每年檢討其成效，而《環境、社會及管治（ESG）報告》須與年報同步刊發。

港交所上市主管陳翊庭表示，修訂《上市規則》標誌著香港市場在企業管治向前邁進一步，新建議將有助提升市場質素，鞏固香港作為亞洲領先國際金融中心的地位。

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