【IMD排名】瑞士洛桑全球競爭力排名 香港位居第十一成亞洲榜首

瑞士洛桑的國際管理發展學院（IMD）發表《2021年IMD世界人才競爭力報告》（IMD World Talent Ranking 2021），指今年競爭力水平香港在亞洲排名首位，至於全球則排11位，比去年升3位。

報告比較全球64個經濟體的人才技能及競爭力水平，其中香港排11位，比新加坡高1位，在亞洲區排第一，依次為香港、新加坡、台灣、馬來西亞、韓國、中國大陸、日本。

頭十位的國家及地區，全部位於歐洲，依次為瑞士、瑞典、盧森堡、挪威、丹麥、奧地利、冰島、芬蘭、荷蘭及德國。

其他排名方面，本港在政府效率方面持續排第1，營商效率排第3，跌1位，數碼競爭力排第2，升3位，基建排名16，經濟表現排名30。

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責任編輯：龍紀瑩

