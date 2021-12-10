【亞馬遜】Amazon 旗下排名分析網站Alexa.com 明年五月關閉

Amazon宣布，將於明年五月關閉旗下全球網站牌排名與分析服務 Alexa.com，Alexa.com已經有25年的歷史，依據網路流量數據來排名全球網站人氣，並且提供分析的服務。

Alexa 團隊公告表示，25 年前創立了 Alexa Internet。經過 20 年幫助客戶尋找、接觸、轉換數位受眾，但現在做出了艱難的決定，於 2022 年 5 月 1 日停用 Alexa.com。感謝用戶讓Alexa 成為內容研究和競爭分析的首選資源、關鍵字研究。

公告也提到，目前於12 月 8 日停止提供新訂閱，而在明年 5 月 1 日之前，目前訂閱的客戶將可以繼續可以查看訂閱內容。

分析網站Semrush調查中表示，Alexa.com的流量持續下降，這也有可能就是亞馬遜關閉Alexa的原因。

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責任編輯：龍紀瑩

