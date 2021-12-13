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【ET開市直擊】美國通脹數據有何啟示　商湯上市或觸礁？（附time code）

股市 08:50 2021/12/13

分享：

美國通脹指標創40年高 ，美股3大指數周五反覆上揚。市場關注聯儲局周二和周三舉行兩天的議息會議，預期將討論加快結束債券購買計劃；上周五截止招股的商湯科技 （00020） 同日被傳遭美國財政部列入「中國軍工企業」黑名單，料推遲在港的上市計劃，對港股影響多大？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

Time code 
00：00 - 市場焦點速覽
00：57 - 外圍市況速睇
02：19 - 美國加息步伐點睇？美股短綫走勢如何？
06：17 - 港股上日市況速覽＋市場焦點速覽
07：16 - 中央經濟工作會議解讀　對來年投資主題的啟示
09：50 - 碳中和受惠股精選　談龍源電力 （00916） 、大唐新能源 （01798）
12：23 - 歐元區通脹續創新高怎解讀？哪些股份要留意：談銀行股
16：22 - 商湯集團 （00020） 遭美國列入「侵害人權」的制裁名單　影響市場氣氛？
20：01 - 港股開市前市況速報
20：19 - ET個股推介：滙豐控股 （00005）
22：27 - 觀眾問股：商湯 （00020） 如果取消上市　對港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 影響如何？
23：23 - 觀眾問股：點睇航運股來年看法及同科技設備股出年睇法－講中遠海控 （01919） 及第一拖拉 （00038）
25：09 - 第一拖拉 （00038） 可乘ESG大趨勢偷步炒起？
27：09 - 觀眾問股：請問比亞迪電子 （00285） 甚麼價位可入？
28：48 - 觀眾問股：時代電氣 （03898） 走勢點睇？甚麼價位可買，上望及目標？
30：04 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 今朝有得升？127元有貨有機會鬆綁？
31：05 - 觀眾問股：信達生物 （01801） 有沒有機會返70元之上？ 本人77元持貨， 正在考慮要否蝕讓離場
32：25 - 觀眾問股：對手機設備股來年看法？股份推介？談舜宇光學 （02382）
34：42 - 元宇宙概念仍會是明年投資主題嗎？
36：27 - 觀眾問股：金貓銀貓 （01815） 可否重上1.84元呢？
37：33 - 觀眾問股：港股出年有沒有機會翻生？恒指有沒有機會上到28000點？
39：57 - 觀眾問股：易居企業 （02048） 近期升勢強勁　現在值博嗎？
41：31 - 觀眾問股：美國如果今次加息 0.875厘會如何？
42：41 - 看好黃金走勢　投資有何選擇？
44：07 - 觀眾問股：美股對港股明年投資比例如何建議？
45：40 - 港股早段市況速覽　焦點股騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 、百度 （09888）
46：00 - 消息股：舜宇光學 （02382） 、香港科技探索 （01137） 、太陽城集團 （01383） 、凱升控股 （00102） 、騰盛博 （02137）
46：51 - 新股市況速報
48：37 - 財經日誌提提你

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