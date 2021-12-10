【助養兒童】香港宣明會總幹事﹕捐款用於發展社區項目 而非助養個別兒童

日前有網民發現自己一直助養的兒童在其的社交平台竟然充斥煙、酒、跑車等照片，過著奢侈生活，引起網友熱議。事件在多日後，香港世界宣明會總幹事馮丹媚在社交平台回應事件，指助養兒童捐款用在該當事人所住的社區，而非直接將錢予個別兒童。

香港世界宣明會總幹事馮丹媚周四（8日）表示非常關注事件，事件發生後，已立即聯絡當地阿爾巴尼亞辦事處，指當地同事已去助養兒童家中了解事件始末，表示這位青年人一直在阿爾巴尼亞的社區長大，而宣明會在 2009 年起，該社區推行基礎教育、水利及改善生計等工作。「我們相信這樣比起直接給錢受助者，幫助將會是更加長遠和持久。」

這個社區發展項目主要做基礎教育建設工作、水利改善生計工作，在助養者與父母傾談之間，父母清楚知道宣明會從不直接將錢給予兒童，而是將資源放在社區做發展。

考慮撥款如何應用落項目上是有嚴謹程序，首先應用於社區，再觀察當地具體發展目的，並要求當地有監察及提交報告，評估發展成效。

馮丹媚呼籲助養者如有疑問，可與宣明會聯絡，並會予以跟進。

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責任編輯：龍紀瑩

