【恒大危機】 許家印遭「斬倉」2.78億股恒大 個人持股比例降至不足6成

深陷債務危機的中國恒大（03333），其董事長許家印疑遭斬倉。據港交所（0388）披露信息顯示，恒大董事局主席許家印及其妻子丁玉梅被強制出售質押股份。按文件顯示，許家印在周一至四（6至9日）被強制執行出售股份，涉及約2.78億股，個人持股比例由61.88%降至59.78%。交易價格不詳。

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以恒大今日（10日）收市價1.77元計，貨值4.9億元。此前，許家印已在11月底出售了12億股股票，為2009年恒大上市以來首次減持。

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記者：郭秀慧