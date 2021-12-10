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【聯合調查】證監金管局致函中介機構　調查非交易所買賣投資產品的情況

股市 19:27 2021/12/10

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【聯合調查】證監金管局致函中介機構　調查非交易所買賣投資產品的情況

證監會與金管局將向進行第1或第4類受規管活動的持牌法團及註冊機構（下稱匯報中介機構），就它們銷售非交易所買賣投資產品的情況展開第二次聯合調查，是次調查的匯報期為2021年1月1日至12月31日。遞交調查問券截止日期介乎明年1月28日至3月11日。

證監會：港交所上市科與業務部門不再一同會見IPO申請人【下一頁】

是項調查涵蓋向個人專業投資者、部分法團專業投資者及非專業投資者銷售非交易所買賣投資產品（例如集體投資計劃、債務證券、結構性產品、掉期、掉期期權及回購交易）的情況。至於機構專業投資者及其他法團專業投資者的交易則不屬是項調查的範圍。

調查問題分ABC三部分

是次調查的問題包含A部（一般資料）、B部（有關銷售非交易所買賣投資產品的資料）及C部（補充資料）三部分。所有匯報中介機構均應填寫A部，以提供其聯絡資料，及申報其在匯報期內有否向調查範圍內的客戶銷售任何須匯報的非交易所買賣投資產品。

匯報中介機構如曾在匯報期內向調查範圍內的客戶銷售須匯報的非交易所買賣投資產品，亦應填寫B部，以就其銷售活動提供資料概覽，例如各類投資產品的交易額，銷售額最高的投資產品的發行人，以及客戶類別等資料。

C部方面，匯報中介機構如屬在匯報期內總交易額達10億港元或以上的持牌法團或總交易額達300億港元或以上的註冊機構，亦應填寫C部；該部所收集的資料包括各類投資者的交易額，及就銷售額而言首五項投資產品的詳情。

相關文章：【新股IPO】中證監申兵：中證監對企業境外上市持開放態度　尊重境內企業選擇

港股 投資產品 結構性產品 香港金融管理局 證監會

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