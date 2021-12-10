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【叱咤門票】免費登記成為AsiaWorld-Club會員　毋須預先消費　即獲叱咤門票抽獎機會

股樓投資 19:36 2021/12/10

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全城熱切期待的年度樂壇盛事【2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮】將於2022年1月1日於亞洲國際博覽館1號展館舉行，樂壇盛事一票難求。現免費登記成為AsiaWorld-Club會員，即可參與12月10日至15日期間進行的抽獎活動，完成指定項目羸取2張入場門票。

「Katch優惠平台熱切呈獻【2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮】亞洲國際博覽館 亞博15年 音樂再起飛」的門票未有公開發售， 想入場睇頒獎典禮的樂迷惟有透過不同商戶抽獎活動獲得門票，一票難求。

    點擊圖片放大
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香港星巴克×LINE FRIENDS限量聖誕商品系列 12月7日隆重登場，詳見【下一頁


亞博館特別為一眾AsiaWorld-Club會員提供叱咤門票免費抽獎機會，毋須預先消費，簡單三步即可參加抽獎。被抽中之會員可於指定時間內購買港幣5,000元亞洲國際博覽館餐飲禮券以換取「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」門票兩張，帶你置身叱咤現場（名額250套，新舊會員亦可參加）。餐飲禮券可用於館內兩間別具特色的超人氣得獎食肆—澐．NUVA以及Arena Kitchen，往後一年無論參加活動，抑或渡過悠閒時光，都有美食相伴。

【叱咤門票】（附抽獎教學）用麥當勞App捐款 90.3元 有機會抽到叱咤門票兩張，詳見【下一頁

參加叱咤門票抽獎活動三部曲
（一）  只需下載AsiaWorld-Expo流動應用程式並成功註冊為會員
（二）  於「AsiaWorld-Expo」官方Facebook或Instagram專頁Like（讚好）指定遊戲帖文
（三）  2021年12月15日下午3時前，在指定遊戲帖文的留言欄寫下會員編號並成功TAG（標籤）一位朋友即可

「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」抽獎活動詳情請按此


除了元旦日的2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，今年12月起，亞博館將為你呈獻多個精彩博覽活動。當中包括為學生與家長而設的「兒童圖書及STEM展覽暨SCC校際Edge級方程式比賽」、全港最大型的室內歐洲聖誕市集及遊玩主題區「冰雪奇幻國度」、一連四日的大型Outlet「跨年有折祭2021」以及匯聚超過300個攤位的「香港GO嘉年華2022」，活動由市集、展覽以及嘉年華應有盡有。

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記者：陳詠妍

門票 美食 叱咤樂壇流行榜

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