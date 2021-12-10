▲ 【聯想控股】聯控反擊司馬南質疑：2009年29%股權轉讓合法合規 未造成國有資產流失

柳傳志父女近日負面消息不斷，柳青有份創辦的滴滴（美：DIDI）宣布從美股退市，柳傳志創立聯想控股 （03396） 、聯想集團 （00992） 也惹上麻煩。

內地政治評論學者司馬南早前公開質疑聯想控股在2009年將29%股權轉讓給泛海集團，「涉嫌國有資產流失」，引發軒然大波。

聯想控股周五（10日）發布聲明表示，2009年的股權轉讓，是嚴格按照國有資產產權交易相關要求進行了審計、資產評估和備案，強調實現了國有資產的保值增值。

2009年通過北京產權交易所轉讓聯控29%股權

聯想控股聲明提到，2004年8月，為加快高技術產業規模化發展，中科院做出加快院所投資企業股權社會化改革的決定。

聲明又稱，2009年中科院控股有限公司通過北京產權交易所公開掛牌交易，轉讓了聯想控股29%股權，該次轉讓，嚴格按照國有資產產權交易相關要求進行了審計、資產評估和備案。

股權轉讓實現國有資產保值增值 歷次中央巡視未提異議

聯控稱，經專業機構認定，聯想控股股東的權益賬面值為77.2億元（人民幣，下同），而評估值為92.6億元，該次交易聯想控股股東權益溢價至95億元，對應的29%股權交易價格為27.55億元。聯控強調，該次股權轉讓，實現了國有資產的保值增值，歷次中央巡視和國家審計署審計均未對此提出過任何異議。

值得留意是，司馬南是著名反美左派學者，但其後曾移居美國，當時司馬南回應評批時稱：「反美是工作，移民美國是生活」。

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記者：李哲毅