【MIRROR】點贏叱咤門票？麥當勞App用戶捐90.3元有機會獲叱咤門票兩張　下周推「$1大可樂」等優惠

▲ 點贏叱咤門票？麥當勞App用戶捐90.3元有機會獲叱咤門票兩張

《2021 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2022年1月1日舉行，麥當勞表示，麥當勞App用戶於12月13日至17日期間，於App內使用指定捐款券，有機會獲得的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票兩張，可一睹MIRROR等歌星的風采，名額100名。另外，麥當勞App下周（13日至19日）起將重新推出「$1大可樂」優惠，並在下午茶Combo推出更多選擇，包括「$12脆香雞翼配飲品（細）」，「$17魚柳飽配飲品（細）」及「$18 雞蛋漢堡飽配新地」。

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「$1歎大可樂」由上午11時至午夜12時供應，可選擇可口可樂、無糖可口可樂、芬達、雪碧，並可以11元加配魚柳飽、12元加配雞蛋漢堡飽或13元加配芝蛋脆雞飽。

至於「$12脆香雞翼配飲品（細）」，「$17魚柳飽配飲品（細）」及「$18 雞蛋漢堡飽配新地」的電子優惠券可重覆使用，可自選飲品，包括細汽水、熱細港式奶茶及熱細優質濃香咖啡，或是加錢轉McCafé 飲品。

另外，麥當勞指，將與與商業電台881903合作推出「商業電台x 麥當勞：支持麥當勞叔叔之家」活動。麥當勞App用戶於12月13日至12月17日下午11時59分或之成功於機或餐廳內的點餐機掃瞄麥當勞App指定捐款券即可捐款90.3元予香港麥當勞叔叔之家。捐款活動將會按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲「Katch優惠平台 熱切呈獻《2021 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》亞洲國際博覽館亞博十五年音樂再起飛」門票2張。

每位合資格的麥當勞App會員可享一次參加機會及獲奬機會，得獎結果將於12月22日通過登記電話及電郵公佈。

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