  • 21°C
香港時間 : 20211210日 (五) 21:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【MIRROR】點贏叱咤門票？麥當勞App用戶捐款或獲叱咤門票兩張　另推「$1大可樂」等優惠

19:11 2021/12/10

分享：

【MIRROR】點贏叱咤門票？麥當勞App用戶捐90.3元有機會獲叱咤門票兩張　下周推「$1大可樂」等優惠

《2021 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2022年1月1日舉行，麥當勞表示，麥當勞App用戶於12月13日至17日期間，於App內使用指定捐款券，有機會獲得的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票兩張，可一睹MIRROR等歌星的風采，名額100名。另外，麥當勞App下周（13日至19日）起將重新推出「$1大可樂」優惠，並在下午茶Combo推出更多選擇，包括「$12脆香雞翼配飲品（細）」，「$17魚柳飽配飲品（細）」及「$18 雞蛋漢堡飽配新地」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

「$1歎大可樂」由上午11時至午夜12時供應，可選擇可口可樂、無糖可口可樂、芬達、雪碧，並可以11元加配魚柳飽、12元加配雞蛋漢堡飽或13元加配芝蛋脆雞飽。

至於「$12脆香雞翼配飲品（細）」，「$17魚柳飽配飲品（細）」及「$18 雞蛋漢堡飽配新地」的電子優惠券可重覆使用，可自選飲品，包括細汽水、熱細港式奶茶及熱細優質濃香咖啡，或是加錢轉McCafé 飲品。

另外，麥當勞指，將與與商業電台881903合作推出「商業電台x 麥當勞：支持麥當勞叔叔之家」活動。麥當勞App用戶於12月13日至12月17日下午11時59分或之成功於機或餐廳內的點餐機掃瞄麥當勞App指定捐款券即可捐款90.3元予香港麥當勞叔叔之家。捐款活動將會按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲「Katch優惠平台 熱切呈獻《2021 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》亞洲國際博覽館亞博十五年音樂再起飛」門票2張。

每位合資格的麥當勞App會員可享一次參加機會及獲奬機會，得獎結果將於12月22日通過登記電話及電郵公佈。

相關文章：【麥當勞鏡仔卡】MIRROR成軍3年　麥當勞25日起限時推16款鏡仔卡、姜濤有份打頭陣（多圖）

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

麥當勞 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） 商業電台 叱咤樂壇流行榜 音樂 門票

下一篇文章

【點心債】離岸人民幣債券吸金 首11月突破千億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中港通關】香港健康碼明接受登記　傳一人確診全區列「黃碼」
【中港通關】香港健康碼明接受登記　傳一人確診全區列「黃碼」
【人幣定存】大行勁加人幣中長期存息 1年人幣定存最高息2.66厘
【人幣定存】大行勁加人幣中長期存息 1年人幣定存最高息2.66厘
【元宇宙】新世界鄭志剛投資區塊鏈遊戲平台Sandbox　獲最大虛擬土地
【元宇宙】新世界鄭志剛投資區塊鏈遊戲平台Sandbox　獲最大虛擬土地
【iBond 2021】金管局公布2024年到期iBond派息日期　派年息2厘
【iBond 2021】金管局公布2024年到期iBond派息日期　派年息2厘
【元宇宙】阿里巴巴9988斥千萬人幣成立子公司「元境生生」　布局元宇宙
【元宇宙】阿里巴巴9988斥千萬人幣成立子公司「元境生生」　布局元宇宙
【中國巴菲特】段永平再出手「short put」新東方賭不會變廢紙　新東方美股升13%
【中國巴菲特】段永平再出手「short put」新東方賭不會變廢紙　新東方美股升13%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款