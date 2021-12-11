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日本團隊研發偵測口罩 新冠病毒無所遁形

環球社會熱點 10:05 2021/12/11

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新冠肺炎疫情肆虐，全球科學家加緊研發與對抗或針對疫情相關的物品。日本京都大學有團隊研發一種口罩，使用紫外線照射後，依附口罩的新冠病毒會出現發光痕跡，幫助辨別佩戴是否已感染。團隊希望獲日本政府批准，最快明年發售。

日揆率內閣主動退部分年終獎金 帶頭行政改革 【下一頁】

日本京都大學校長塚本康浩與團隊研發的口罩在多層物料之間附設特殊濾層，濾層含有能應對新冠病毒的鴕鳥抗體。團隊首先將一種非活性的新冠病毒注射到雌性鴕鳥中、並從鴕鳥蛋中提取抗體，並將抗體注入熒光噴霧中。抗體由鴕鳥的免疫系統產生、能針對細菌及病毒作反應的蛋白質。

研究人員將口罩噴上新冠病毒，口罩上的抗體會與病毒結合、並染上螢光染料。當以紫外線照射後，口罩上的新冠病毒會有發光痕跡，從而確認配戴口罩的人士是否感染新冠病毒。

日研究指Omicron傳染力強 高Delta變種4.2倍 【Omicron變種】

團隊於10日內對32名新冠感染者進行實驗、發現佩戴8小時的口罩後，所有口罩在紫外線照射下全部發光。塚本康浩指，隨著患者康復及病毒量下降，紫外線照射下的光度並隨之減弱；健康人士的口罩更對紫外線完全沒有反應。

塚本康浩打算下階段對150名參與者實驗，並希望日本政府批准，最快明年出售口罩。塚本康浩指鴕鳥抗體成本比較低可以量產，希望日後可以生產民眾能輕鬆使用的檢測工具。

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責任編輯：郭麗明

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