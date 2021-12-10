【結婚話題】萬豪旅享家推出「愛，滿分加載」 11間酒店攜手提供限定婚宴優惠

結婚是人生中一個重大的里程碑，因此每一對新人也希望擁有完美的婚禮，締造永生難忘的回憶。然而突如其來的疫情令不少準新人的計劃大受影響。萬豪旅享家深明香港新人對婚禮的期望及需求，因此於今個浪漫冬日， 萬豪旅享家旗下 11 間酒店，共 10 個品牌將聯手推出「愛，滿分加載 」婚禮計劃。

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為了替新人創造幸福的婚禮體驗，萬豪旅享家特別推出「幸福加碼」優惠。即日起至 2022 年 2 月 28 日期間，於萬豪旅享家「愛，滿分加載」計劃的參與酒店預訂於 2022 年 8 月 31 日之前舉行的婚禮，即可賺取萬豪旅享家雙倍積分，兌換一系列獎勵與禮遇，包括免費星級住宿與伴侶享受甜蜜時光，或將積分轉換為航空公司里數及旅行套餐等。

另外，萬豪旅享家特意與 PURE 集團合作推出額外禮遇（額外禮遇名額數量有限，送完即止。新人可通過網址查詢及預訂），，幫助新人以完美狀態迎接夢幻婚禮。即日起至 2022 年 2 月 28 日期間預訂指定 8 間酒店並於 2022 年 8 月 31 日之前舉行婚宴，即可免費獲得由 PURE 集團贊助的 「一生一世完美婚禮健身體驗」，體驗包括：連續 13 日免費健身運動及 14 日 PURECAST 網上直播課堂。而首 40 名確認婚宴的顧客更可額外免費獲得 Power Pack，每個 Power Pack 包括 PURE 23 間分店的 1 個月通行證、PURECAST 網上直播課堂 1 個月通行證、ProPT 私人教練諮詢課堂、禮券總值 HK$400 及專為好友而設的貴賓 7 天通行證 2 張。

萬豪國際集團旗下的多間精選酒店將於 2021 年 12 月 10-12 日香港會展及展覽中心展覽廳1舉行的第 104 屆香港結婚節暨聖誕婚紗展參展，到場參觀的顧客更可因應不同酒店享有不同的限定禮遇。詳細資料可到官方網頁查詢：

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記者 : 鄭日棱