「數碼娛樂領袖論壇」今正式揭幕　行業領袖及電競菁英雲集數碼港　推動數碼娛樂蓬勃發展

由數碼港主辦的年度盛事「數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，DELF）今日（12日）於數碼港揭幕，一連三日的論壇以綫上綫下形式舉行，匯聚超過70位來自美國、英國、新加坡、內地及本地講者，圍繞主題「無極限競賽」，探討數碼娛樂如何突破界限；今年以「海陸空」方式呈現的數碼娛樂及電競體驗，包括超過10場電競賽事及表演賽、超過40場直播和點播行業論壇及多個遊戲體驗及工作坊。

數碼港主席林家禮致歡迎辭時提到，過去一年，數碼港留意到數碼娛樂用戶及收益持續增長，在蓬勃發展的數碼科技產業帶動下，全球娛樂與媒體市場持續增長，未來形勢一片向好。「數碼港一直致力促進數碼娛樂及電競行業發展，舉辦多項活動及計劃，助力本地行業拓展網絡、締造商機及栽培人才。我們期望本地業界能把握良機，善用數碼港的配套和支援，發揮創意及透過我們的平臺展現豐碩成果，開拓本地及國際市場，為大眾創造更優質及多樣化的服務和產品。」

林博士指出，數碼港的創科生態圈現時有近150家與數碼娛樂和電競相關公司，兩項電競相關資助計劃自2019年推出以來反應熱烈，「電競實習支援計劃」向39名僱主提供79個實習崗位，而「電競行業支援計劃」亦先後接受四輪申請，已批出逾140個項目，按年增加17%，反映在新冠疫情中業界發展依然活躍。

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今年論壇廣邀首日主論壇請得多位國際行業專家解構未來數碼娛樂趨勢；而在下午舉行的「科技分組論壇」及「敢創分組論壇」，多名國際及本地專業講者討論於元宇宙下的品牌行銷及藝術創作，包括延展實境、人工智能、5G及6G技術的運用等，剖析科技和創新領域的持續發展及趨勢。

明天（11日）將舉辦「人才分組論壇」探討女性在電競產業的角色、STEM教育遊戲化及電競課程發展等人才培育主題。上午焦點活動「2021環太平洋大學聯盟（APRU）電競MetaGame會議」則有本地及國際領袖，探討數碼技能及專上教育對培育下一代創新者和領航者的重要性，並討論如何透過電競及國際協作幫助學生進行職涯規劃。其他工作坊及體驗區亦會開放至星期日。

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