【科企裁員潮】內地科企輪流爆裁員潮　或告別快速擴張時代

繼內房企業後，內地科網企業也爆裁員潮。快手 （01024） 日前傳出可能最多裁員三成，騰訊 （00700） 、字節跳動、百度 （09998） ，愛奇藝（美：IQ）早前亦爆出裁員。有分析認為，內地互聯網公司正在經歷近3年來最猛烈的裁員大風暴，或反映過去那種規模換增長的無序擴張時結束。

快手傳裁員多達三成

內地傳媒引述快手員工指，快手年底將完成北京、上海、廣州和深圳的商業化團隊轉型，部分業務線將被取消，剩餘業務線會在12月底將辦公地點調至杭州，裁員幅度傳達一成至三成。有快手員工在社交媒體上指出，「搬家和離職之間，二選一」 ，不願意去杭州的員工都在等待離職。

快手於今年6月底有27,125名全職僱員，如果消息屬實，快手的裁員人數將超過8000人。

愛奇藝裁員規模歷來最大

除了快手，愛奇藝本月初爆出開始史上規模最大一輪裁員，裁員比例介乎20%至40%，部分部門幾乎全員被裁。

內媒引述公司內部人士指出，愛奇藝研究院、愛奇藝遊戲中心等部門幾乎全員被裁，短影片產品「隨刻」則會和其他產品合併，只有40%的人可以留下。

據悉，愛奇藝今次裁員是為了加快盈利步伐，聚焦內容、技術、精細化成本管理，結構扁平化，所以今次裁員中，中層（總監級別）被裁的較多，另外還有年資較長、年齡較大、薪水較高的員工，皆在裁員之列。

另外，愛奇藝大股東百度近期亦傳出裁員消息，主要涉及電商部門。一名水滴籌內部人員也表示，公司最近裁員主要涉及顧問團隊及保險銷售團隊，「水滴最多員工達到1.1萬人，現在人數在6000上下」

字節跳動：去肥增瘦

另外，騰訊、字節跳動等一線科企也有「瘦身」行動。有騰訊員工媒體透露，從今年7月份開始，部門領導就已經口頭預警，表示今年因為業績不好會裁一批人，讓大家都做好準備。該員工指，裁員在陸陸續續進行，員工分批離開，直到10月告一段落，而被裁的主要是一些小業務部門。

字節跳動中國區行政總裁張楠在8月和9月的OKR（目標和關鍵成果）中，明確提出「去肥增瘦」。他稱，過去一年，字節跳動擴張太快，在全球有十幾萬員工，造成了大量人員冗餘。

分析估計，這波科企裁員潮仍未完結，不排除持續到年底，甚至春節前。

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