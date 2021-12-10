【文娛展覽】加深市民認識水墨 大華銀行舉年度水墨藝術大獎得獎作品展 活動免費登記

大華銀行（香港）將於12月11日至22日在中環皇后大道中59號泛海大廈地下舉辦「2021年大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品展覽及一系列的藝術活動，市民除了可以近距離欣賞所有優秀的當代水墨藝術得獎作品外，亦可參與由專業水墨藝術家和藝術專業人士主講的工作坊和藝術座談會，加深對水墨藝術的認識。所有活動費用全免，並需預先於網上登記。

大華銀行於2015年在香港成立大華銀行 -「藝・坊」。自2017年起，「藝・坊」以充滿文化色彩的中國水墨為主題，在香港推出「大華銀行年度水墨藝術大獎」，旨在發掘本地藝術人才，吸引更多人接觸水墨畫。比賽邀請來自不同年齡層的藝術家利用中國傳統水墨作為主要創作媒介，融合創新意念作畫。作品分為抽象及山水風景或具象兩大類型，探索更多水墨的可能性。

今年踏入第五年，各組別的參賽人數都創下歷史新高，得獎作品均由知名藝術家、藝術學者、藝評家以及其他藝術界專業人士組成的獨立評審團進行評選後選出。所有得獎作品於今日(10日)公佈。

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「2021年大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品展覽詳情如下:

筆墨之間，黑白以外 —「2021年大華銀行年度水墨藝術大獎」得獎作品展

日期：12月11日至22日

開放時間：上午11時至晚上9時（星期一至日）

地點：香港中環皇后大道中59號泛海大廈地下

網上預先登記：https://www.uobartacademy.com.hk/exhibition_2021aiia.zh

水墨聖誕卡工作坊

日期：12月11日至19日（於不同日期及時段共設有9節工作坊）

地點：香港中環皇后大道中59號泛海大廈地下

網上預先登記：https://www.uobartacademy.com.hk/exhibition_2021aiia.zh

藝術座談會: 邁向水墨新世代

日期：12月11日（星期六）

時間：下午3時至4時

地點：香港中環皇后大道中59號泛海大廈地下

嘉賓講者：文藝平台「The Culturist文化者」創辦人及大業藝術書店店主鄭天儀小姐、新媒體藝術家張瀚謙先生、水墨現場創辦人及主席許劍龍先生、水墨藝術家容子敏先生

網上預先登記：https://www.uobartacademy.com.hk/exhibition_2021aiia.zh



藝術座談會: 畫出你的藝術事業

日期：12月18日（星期六）

時間：下午3時至4時

地點：香港中環皇后大道中59號泛海大廈地下

嘉賓講者：藝術家及藝評人陳世樂先生（阿三）、書法家及水墨學者徐沛之先生、浸會大學視覺藝術院研究助理教授及策展人方敏兒小姐

網上預先登記：https://www.uobartacademy.com.hk/exhibition_2021aiia.zh

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責任編輯：羅浩濂