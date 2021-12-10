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【AAPL】 Apple Watch令使用者受傷　蘋果面臨集體訴訟

環球政經 20:05 2021/12/10

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美國科技巨頭蘋果（AAPL）正面臨一門集體訴訟，原因是該公司旗下產品 Apple Watch 存在電池膨脹缺陷，可能會導致用戶受傷。這次集體訴訟由4名用戶提出，向加州奧克蘭聯邦法院提交的起訴書中指，蘋果製造手錶時，允許鈷酸鋰電池接觸手錶螢幕，一旦電池膨脹，會彈出顯示屏，露出其鋒利的邊緣。

訴訟中一位名叫Chris Smith的男子在購買Apple Watch Series 3三年後，由於電池膨脹，屏幕脫落，脫落的屏幕嚴重割傷了他的前臂下方，切斷了一條靜脈。在起訴書上還附有其受傷的圖片。訴訟還指，蘋果公司在販賣之前Apple Watch前就知道手錶存在缺陷，但該公司沒有披露這一點。

蘋果對此沒有發表回應。

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責任編輯：黃苑筠

產品 經濟 Apple Watch Apple

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