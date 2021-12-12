  • 24°C
香港時間 : 20211212日 (日) 16:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【疫市營商】上門私房菜預約全部取消　創業家如何轉型保住廚師生計？

16:00 2021/12/12

分享：

MobiChef於2017年成立，為顧客配對專業廚師上門烹調；同時亦會提供酒類配對、餐具及廚具租借服務。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續至今已將近2年，疫情剛爆發期間，全港人心惶惶。為顧客配對專業廚師上門烹調服務的MobiChef，亦必須迅速轉型。

【大裁員】因Omicron影響飛機航班　勞斯萊斯年底前裁8500名員工

MobiChef於2017年成立，為顧客配對專業廚師上門烹調；同時亦會提供酒類配對、餐具及廚具租借服務。該企創辦人兼行政總裁孫曉欣透露，疫情爆發初期，平台面對很大挑戰。

她續指，一開始市民對於疫症非常恐慌，預約一次過全部被取消。孫隨即推出救亡計劃，一方面要保住旗下廚師，亦要令公司運作。她旋即於觀塘租下食物工場，更因此把辦公室由新蒲崗遷往觀塘。

MobiChef由 2月開始，便為企業提供員工飯盒外賣。「當時有3間企業向我們預訂飯盒，每日供應200至300個飯盒。」直至去年5月，MobiChef一直以此為重心，後來人們生活逐漸回復正常，企業不再需要為員工訂飯盒，顧客又繼續預約上門服務，生意於６月回復正常。

為製作飯盒的工場亦非就此荒廢，現時MobiChef的廚師亦會在工場準備上門的大型宴會。隨著需求上升，孫曉欣有意明年進一步擴充工場，並發展自家品牌產品。

【工展會2021】工展會須使用安心出行 惟展商無懼 料銷售額與2019年持平

【工展會2021】工展會明日開鑼 展商期望營業額勝疫前增30%

記者：葉泳珊

相關文章

【疫市營商】Carousell公布2021年再買賣指數　港消費者支持二手市場實踐可持續生活
2021/11/30
【疫市營商】Carousell公布2021年再買賣指數　港消費者支持二手市場實踐可持續生活
【疫市營商】香港初創企業數目創新高達3755間　按年增長12%
2021/12/02
【疫市營商】香港初創企業數目創新高達3755間　按年增長12%
【疫市營商】合味道紀念館香港設80款試食優惠　多款30元以下優惠
2021/12/07
【疫市營商】合味道紀念館香港設80款試食優惠　多款30元以下優惠
【疫市營商】疫情衝擊經營　國泰如何開拓電商業務？
2021/12/07
【疫市營商】疫情衝擊經營　國泰如何開拓電商業務？

你可能感興趣

【疫市營商】Carousell公布2021年再買賣指數　港消費者支持二手市場實踐可持續生活
20:52 2021/11/30
【疫市營商】Carousell公布2021年再買賣指數　港消費者支持二手市場實踐可持續生活
【疫市營商】香港初創企業數目創新高達3755間　按年增長12%
12:11 2021/12/02
【疫市營商】香港初創企業數目創新高達3755間　按年增長12%
【疫市營商】合味道紀念館香港設80款試食優惠　多款30元以下優惠
10:32 2021/12/07
【疫市營商】合味道紀念館香港設80款試食優惠　多款30元以下優惠
服務 廚師 疫情 家品 廚具 創業 觀塘

下一篇文章

【醫療科技】老花可根治？　美國FDA批准首款針對老花眼藥水
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【科企裁員潮】內地科企輪流爆裁員潮　或告別快速擴張時代
【科企裁員潮】內地科企輪流爆裁員潮　或告別快速擴張時代
【人幣定存】1個月人民幣定存息 最高5厘
【人幣定存】1個月人民幣定存息 最高5厘
【iBond 2021】金管局公布2024年到期iBond派息日期　派年息2厘
【iBond 2021】金管局公布2024年到期iBond派息日期　派年息2厘
【周焯華受查】周焯華遭催5個營業日內還款逾3億元　抵押品包括太陽城及凱升股權
【周焯華受查】周焯華遭催5個營業日內還款逾3億元　抵押品包括太陽城及凱升股權
【科企大戰】2021年度最具創意科技公司排名　華為奪冠、蘋果竟跌出十大？
【科企大戰】2021年度最具創意科技公司排名　華為奪冠、蘋果竟跌出十大？
【港元定存】跨年港元搶存戰提早開打　6.88厘成高息王
【港元定存】跨年港元搶存戰提早開打　6.88厘成高息王
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款