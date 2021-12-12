【疫市營商】上門私房菜預約全部取消　創業家如何轉型保住廚師生計？

▲ MobiChef於2017年成立，為顧客配對專業廚師上門烹調；同時亦會提供酒類配對、餐具及廚具租借服務。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續至今已將近2年，疫情剛爆發期間，全港人心惶惶。為顧客配對專業廚師上門烹調服務的MobiChef，亦必須迅速轉型。

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MobiChef於2017年成立，為顧客配對專業廚師上門烹調；同時亦會提供酒類配對、餐具及廚具租借服務。該企創辦人兼行政總裁孫曉欣透露，疫情爆發初期，平台面對很大挑戰。

她續指，一開始市民對於疫症非常恐慌，預約一次過全部被取消。孫隨即推出救亡計劃，一方面要保住旗下廚師，亦要令公司運作。她旋即於觀塘租下食物工場，更因此把辦公室由新蒲崗遷往觀塘。

MobiChef由 2月開始，便為企業提供員工飯盒外賣。「當時有3間企業向我們預訂飯盒，每日供應200至300個飯盒。」直至去年5月，MobiChef一直以此為重心，後來人們生活逐漸回復正常，企業不再需要為員工訂飯盒，顧客又繼續預約上門服務，生意於６月回復正常。

為製作飯盒的工場亦非就此荒廢，現時MobiChef的廚師亦會在工場準備上門的大型宴會。隨著需求上升，孫曉欣有意明年進一步擴充工場，並發展自家品牌產品。

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記者：葉泳珊