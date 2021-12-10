【點心債】離岸人民幣債券吸金 首11月突破千億

▲ 本港人債市場未受內房債務危機所累，今年發行額突破千億大關。

由恒大 （03333） 引爆的內房債危機不斷發酵，市場關注會否重創人民幣債券在港的發行，尤其是點心債。不過，財經事務及庫務局發言人回應本報查詢指，受惠債券通南向通開啟等，今年首11月，離岸人債在港發行總額已大幅拋離去年全年總數。

財庫局發言人透露，根據金管局統計，離岸人民幣債券截至今年11月在港發行總額達1,055億元（人民幣，下同），是2020年全年發行總額接近2倍。

近期，香港點心債市場取得正面進展，發行量和發行機構種類均有健康增長。今年10月，深圳市人民政府在港發行離岸人民幣地方政府債券，是首次有內地市政府在境外發行債券，而部分債券為綠色債券，市場反應熱烈。是次發行進一步豐富了境外投資者可以配置的離岸人民幣產品，有助吸引更多機構或綠色項目，通過香港的點心債市場進行融資。

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另外，今年9月啟動的債券通南向通，將吸引更多內地資金進入香港債市、吸引更多發行人來港發行面向內地投資者的債券，將帶動香港離岸人民幣債券市場的發展。

香港點心債市場並非內地房企融資的主要渠道，與內地房地產市場的關聯度有限。過去兩年，香港市場僅有個別點心債由內地房企發行。

問及2022年當局有何大計，有助強化本港作為全球最大的離岸人民幣中心。發言人補充，《十四五規劃綱要》重申支持香港進一步發展離岸人民幣業務，財庫局會進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展，並繼續推動離岸人民幣債券在港發行，從而推動人民幣國際化。

發言人又說，因應人民幣的發展大趨勢，當局正就提升發行及交易人民幣證券需求的具體建議，例如容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價，進行可行性研究。將人民幣計價股票納入「港股通」南向交易可減低內地投資者交易時的匯兌風險，提升交易價格的確定性，同時增加香港離岸人民幣計價證券產品的規模和流動性，長遠促進其他類型的人民幣計價證券產品的發展。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源