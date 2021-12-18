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【Fujifilm新機】開箱試玩Instax mini Evo　「混合式」設計搭載甚麼數碼相機功能？

16:00 2021/12/18

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即影即有相機Instax mini Evo的亮點新功能包括增加LCD屏幕供預覽圖片、自拍小鏡子、連接App拍照印相等功能。

攝影器材公司富士（Fujifilm）近日在港推出復古造型的即影即有相機Instax mini Evo，似乎有意趕在聖誕節前，用戶計劃入手聖誕禮物之際吸客。現時Instax mini Evo陸續在各大經銷商如LOG-ON及豐澤等有售，香港市場售價普遍2千元有找。

富士今次為新一代Instax mini系列的旗艦級機款引入不少數碼相機功能，本報記者亦開箱實測該款採用「混合式」設計的即影即有相機Instax mini Evo，其中的亮點新功能包括：設LCD屏幕供預覽圖片、增加自拍小鏡子、連接App拍照、印相、輸出即影即有相到手機等功能。

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今次記者試用的Instax mini Evo，目前僅設黑色版本。打開包裝後還有相機帶、專屬Micro-USB充電線，並沒附上對應的電源轉接器。

Instax mini Evo對比上代機款，機身正面增加了自拍鏡子，方便用戶合照時得知擺位是否理想；機背設有3.0吋LCD屏幕，可以在拍攝及揀選輸出照片前預覽效果。

說到預覽效果，Instax mini Evo設有10種濾鏡及10菲林模擬模式，可以分別透過扭動鏡頭位置的轉環及菲林轉盤（兩者分別見下圖），甚至可以組合出100種攝影效果。惟記者試用後，還是最喜歡使用基礎的「鏡頭#01正常」加上「底片#01正常」組合，其次就是玩味十足的「鏡頭#08鏡像」或是菲林相機同拍攝到的「鏡頭#09雙重曝光」，達到合併並融合兩張相片的效果。

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為了保留真實無反相機的手動樂趣，該相機還採用打印桿設計，在拍照後只需即時拉動打印桿，便可打印照片。也可以在拍到最合心的即影即有後，再於圖片庫揀相打印。

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連App印相 支援microSD記憶卡

連接手機應用程式mini Evo App後，更可用手機遠距離即時觀看畫面和執行快門，遙控拍攝，或列印手機相簿內的相片成即影即有。打印模式有「instax-Natural」及「instax-Rich」，記者選擇後者模式，相片打印出更豐富的色彩。

同步傳輸相片至手機

透過加入應用程式上的「傳輸相片」功能，可以將已打印的圖像，或者或已加入即影即有相框的相片儲存到手機，方便共享。

而Instax mini Evo的相片也可儲存於microSD記憶卡上，與一般數碼相機類似。據官方說明，其內存可儲存約45張圖像、microSD/microSDHC記憶卡則每1GB儲存約850張圖像。

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規格方面，Instax Mini Evo採用1/5吋感光元件，搭配28mm鏡頭、f/2.0光圈鏡頭設計，感光度為ISO 100-1600，可拍攝可達2560 × 1920解像度的相片。

總括而言，雖然Instax Mini Evo在配色上僅設黑色，菲林模擬模式也不太實用，不過其硬件規格與上一代旗艦級機款有明顯差別，尤其是增設了不少數碼相機功能，更引入LCD屏幕。如果還在糾結或未有心水選購甚麼聖誕禮物，預算又在2千元內的話，不妨考慮一下！

此外，本網早前亦有整合果迷聖誕禮物提案，最平由749元起跳，有興趣的讀者可按【下一頁】

記者：張寶燕

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