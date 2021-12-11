立陶宛出銀彈鼓勵難民回國 每人派8800兼送機票

大量難民在白俄羅斯邊境聚集，等候機會進入歐盟國家，使鄰國如立陶宛和波蘭一樣面臨壓力。立陶宛為鼓勵難民離開，決定為每個自願返回原國的難民派發1,000歐元（約8,800港元） ，和1張回國機票。立陶宛內政部表示，希望措施可增加資源回國難民人數。

邊境難民問題未解決 白俄總統威脅戰爭將難避免 【下一頁】

立陶宛國家邊境防衛隊此前為解決邊境難民問題，向每名難民派發300歐元（約2,640港元）獎勵。立陶宛本周已完成難民避難申請審核，逾3,200人中僅得54人獲批。立陶宛內政部長比洛泰特（Agne Bilotaite）表示，拒絕大部分庇護申請後，當局需要想辦法將難民送回原國。

立陶宛內政部周四（9日）宣布，每名自願返回原來國家的難民可獲1,000歐元現金獎勵，當局亦會支付回程機票費用。比洛泰特表示，提高獎金數目希望增加資源回國難民人數。歐盟委員會早前向立陶宛提供資金，協助其應對難民危機，內政部透露，是次造成開支將用該筆款項支付。

白俄清空邊境難民營地 歐盟拒接收2000人建議 【下一頁】

今年夏季開始，有成千上萬民難民集結在白俄羅斯邊境，伺機越境進入歐盟國家。東歐拉脫維亞、立陶宛和波蘭3國邊境面臨巨大壓力。立陶宛邊境防衛隊表示，已阻止近8,900人入境。立陶宛政府承認，驅逐難民離境是一個漫長且代價高昂的過程，而且很可能因難民原國拒絕接收難民而失敗告終。

據悉大部分難民來自伊拉克，而歐盟和伊拉克之間沒有重新接納協議。歐盟一直指責白俄羅斯製造是次難民危機，報復歐盟早前的制裁，白俄羅斯則一直否認指控。

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責任編輯：李俊儀