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【醫療科技】老花可根治？　美國FDA批准首款針對老花眼藥水

14:00 2021/12/12

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美國食品和藥物管理局（FDA）早前批准一款名為Vuity的眼藥水，聲稱滴一滴就可在15分鐘內重拾清晰的短距離視力。

老花可能為不少年長人士帶來困擾，以往只能以配戴老花眼鏡解決問題。但現時可能有方法根治，美國食品和藥物管理局（FDA）早前批准一款名為Vuity的眼藥水，聲稱滴一滴就可在15分鐘內重拾清晰的短距離視力。

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Vuity是FDA批准的首款治療與年齡相關的老花眼藥水，成分為毛果芸香鹼 （Pilocarpine），以1.25%濃度裝在5 mL瓶內。製造商聲稱，Vuity可讓瞳孔暫時變小，讓短距離視力更清楚。至於毛果芸香鹼是種膽鹼類副交感神經促進劑，原用於治療青光眼，但藥物製作方式與眼藥水並不同。

該眼藥水由AbbVie子公司Allergan生產，據三期臨床實驗的兩項實驗數據顯示，750名年齡40至55歲老花患者實驗30天，與使用安慰劑眼藥水的人相比，發現使用Vuity組別的人短距離視力提高。

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製造商聲稱，只要每天滴一滴，就可在15分鐘內保持清晰勢力長達6至10小時，但需持續用藥一個月才能發揮最佳效果。首席研究員George Waring表示，眼藥水是利用眼睛的自然能力縮小瞳孔，可擴大景深或焦深，讓人自然聚焦事物。至於價格，30天費用約 80 美元（約624港元）。

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記者：廖淑瑩

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