【工展會2021】工展會須使用安心出行　展商料銷售額與2019年持平

▲ 工展會於12月11日至1月3日在維園舉行，市民進入時須使用安心出行。（梁偉榮攝）

工展會於12月11日至1月3日在維園舉行，市民進入時須使用安心出行。八珍銷售副經理葉先生指，擔心市民怕麻煩不入場，導致人流受影響。但他亦稱，較少人入場令通道較寬闊，入場人士或更願意花更多時間揀選心水產品和消費。加上天氣轉涼時，更多人想吃薑醋。故預料，銷售額與2019年持平。

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▲ 南北行聯營業務發展經理崔家權預計銷售額理想，有信心回復至2019年的水平。（梁偉榮攝）

南北行參展多年，只要工展會舉辦便會參加。其聯營業務發展經理崔家權解釋：「因為工展金會是香港人年尾的重點節目。」而港人每年也會藉此機會購買年貨，預計銷售額理想，有信心回復至2019年的水平。

為迎接這個年度「節目」，崔家權指出，今年提供最大的優惠是鮑魚套裝。並解釋，罐頭鮑魚來自澳洲，設買二送一或買三送二優惠。同時凡購物滿500元，更可獲30元折扣。

他認為每年辦年貨、購買參茸海味的較多長者，只要是長者前來購物更送贈白花油。並笑言：「不會查身份證。」只要長得像長者，便會送出。

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記者：馬意文